https://sputnik-georgia.ru/20230729/alyans-kontrolya-tabaka-nedovolen-situatsiey-s-kureniem-v-gostinitsakh-gruzii-280543752.html

Альянс контроля табака недоволен ситуацией с курением в гостиницах Грузии

Альянс контроля табака недоволен ситуацией с курением в гостиницах Грузии

На сегодняшний день в стране запрещено курить практически во всех общественных местах 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T21:42+0400

2023-07-29T21:42+0400

2023-07-29T21:42+0400

запрет на курение

запрет курения

курение

грузия без дыма: курение в общественных местах запрещено

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Рестораны и гостиницы вводят граждан в заблуждение в связи с тем, что курение электронных сигарет и вейпа якобы не запрещено в закрытых помещениях, говорится в заявлении Альянса контроля табака Грузии. Альянс является одним из инициаторов антитабачного законодательства в Грузии и следит за его исполнением. По его данным, группы от имени табачных компаний убеждают владельцев гостиниц и ресторанов в туристических зонах, что запрет на курение в закрытых помещениях не распространяется на электронные сигареты и паровые устройства для курения. Антитабачное законодательство в Грузии – что изменилось за 5 лет? >>>Альянс напоминает, что в целом в гостиницах запрещено курение в любом виде и нарушение влечет за собой штраф в размере 100 лари для курящего и 500 лари для заведения. Альянс призывает гостиницы проверять все нормы в законодательстве Грузии. Парламент Грузии принял поправки в "Закон о контроле табака" в декабре 2021 года. Закон запрещает курить в такси и в частном автомобиле, если в нем едет несовершеннолетний. Курение в такси, а также на канатных дорогах и на водных видах транспорта наказывается штрафом в размере 200 лари (65 долларов). Штраф за курение в частных машинах в присутствии несовершеннолетних составит 50 лари (16 долларов). В случае повторных нарушений в течение года размер денежных санкций удвоится. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили с начала 2023 года? >>>Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, а также места, специально оборудованные для курения на территориях вузов и медицинских учреждений. При этом можно курить актерам во время спектаклей, если этого требует замысел режиссера. На сегодняшний день цены на пачку сигарет в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения: в 2017 году пачка сигарет стоила около 1,5 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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