https://sputnik-georgia.ru/20230729/god-posle-tragedii-v-gudauri-sluchay-v-gorakh-izmenivshiy-zakony-280537619.html

Год после трагедии в Гудаури: случай в горах, изменивший законы

Год после трагедии в Гудаури: случай в горах, изменивший законы

Ровно год назад один обычный полет на параплане закончился ужасной трагедией 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В Грузии с 1 сентября вступает в силу новый закон о регулировании полетов на парапланах, а в субботу, 29 июля, вспоминали погибших 8 человек из-за ошибки парапланериста. Еще год назад полеты на парапланах в Грузии никто не контролировал и в горах Грузии, особенно в Гудаури, любой, у кого был летательный аппарат, мог предложить увлекательный полет всем желающим. Из-за высоких цен основными клиентами, предлагающих полеты на парапланах, были в основном иностранные граждане. Так было и 29 июля 2022, когда полет на параплане для иностранного гражданина закончился трагедией и стал причиной масштабной катастрофы. На территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон и выживший парапланерист вызвал спасателей, так как турист скончался. На помощь из-за труднодоступности места крушения параплана отправили вертолет пограничной полиции со спасателями и медиками на борту. Это был уже не первый подобный случай в Гудаури и экипаж действовал по уже ставшему стандартному протоколу. Бортом управлял заместитель начальника главного управления авиации специального назначения пограничной полиции МВД по летной подготовке полковник Заза Лория, который был летчиком с 1992 года и в течение многих лет командовал вертолетной эскадрильей. Какие правила будут действовать для полетов на парапланах в Грузии? Подробности >>>Внезапно пилот потерял управление из-за сильных порывов шквалистого ветра и вертолет стал падать. При ударе о скалы вертолет взорвался. Все восемь человек, находящиеся на борту, погибли. Новые законы Сразу же после трагедии МВД Грузии ввело запрет на полеты на парапланах, который действует до сегодняшнего дня. Между тем власти разработали новые правила, только при соблюдении которых полеты смогут быть возобновлены. Теперь полет на парапланах возможен только в установленных законодательством местах. Каждая локация будет проверяться и на нее будет выдаваться сертификат безопасности. В сертификате будут указаны все данные конкретной локации, их площадь и собственник. Полеты на парапланах в Грузии: последние новшества >>>Как заявила заместитель министра экономики Мариам Квривишвили, Агентство гражданской авиации уже договорилось о выделении воздушного пространства над Гудаури для полетов на парапланах, также рассматриваются и другие локации. Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem. Получить категорию можно, сдав экзамены или получив путем признания Федерацией параглайдинга выданного за рубежом сертификата. При этом пилоты смогут летать на парапланах, пригодность которых подтверждена федерацией. При этом компания, которая будет организовывать полеты, должна иметь не менее чем10-летний опыт работы в этой сфере и опыт сотрудничества с международными организациями. Число ее сотрудников должно быть не менее 50 и у нее должны быть все ресурсы для проверки техсостояния парапланов и программное обеспечение для ведения реестра полетов. Дань памяти Теперь на месте крушения вертолета установлен мемориал, на котором остались имена погибших в той катастрофе: – полковник пограничной полиции Грузии, заместитель начальника главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии по летной подготовке, пилот Заза Лория; – майор пограничной полиции Грузии, главный специалист авиатранспортной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Дмитрий Каадзе; – вице-полковник пограничной полиции Грузии, инспектор по особо важным делам вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, борттехник-инструктор Леван Чохели; – младший лейтенант пограничной полиции Грузии, ведущий специалист вертолетной эскадрильи (службы) главного управления авиации специального назначения пограничной полиции Грузии, бортмеханик-оператор Андро Куджошвили; – младший лейтенант гражданской безопасности, инспектор отдела быстрого реагирования главного управления службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Георгий Маргиани; – майор гражданской безопасности, старший инспектор отдела быстрого реагирования службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Каха Торчинава; – врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Георгий Венецкий; – младший врач первого филиала центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Кетеван Гулагашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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