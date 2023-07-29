Масштабный фестиваль открылся в грузинском поместье Левиль во Франции
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaПоместье Левиль
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
Фестиваль, по словам главы грузинского Минкульта, проводится для эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно для их детей
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Масштабный фестиваль со множеством культурных мероприятий впервые открылся в грузинском поместье Левиль под Парижем 29 июля, говорится в сообщении грузинского Минкульта.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaФестиваль в поместье Левиль во Франции
Фестиваль в поместье Левиль во Франции
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года.
По словам главы ведомства Теи Цулукиани, для министерства это своего рода эксперимент и, если мероприятия в этом году пройдут успешно, логистически и содержательно, то фестиваль станет традицией со следующего года.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaФестиваль в поместье Левиль во Франции
Фестиваль в поместье Левиль во Франции
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В этом году мероприятия будут проходить в течение четырех выходных, до 19 августа включительно. Фестиваль, по словам министра, проводится для эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно для их детей.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaФестиваль в поместье Левиль во Франции
Фестиваль в поместье Левиль во Франции
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В программе нескольких спектаклей кукольного театра, а также фольклорные показы – гости смогут увидеть номера с грузинскими танцами и многоголосьем. Выступать на закрытии фестиваля будут ансамбль Гелы Поцхишвили и Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони".
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaФестиваль в поместье Левиль во Франции
Фестиваль в поместье Левиль во Франции
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На праздник приглашены и драматические театры – будет показан спектакль "Халде" Дманисского театра, выступят Кутаисский камерный хор и хореографический ансамбль, а также ансамбль Амбролаури, хор "Басиани" и др.
История поместья Левиль
В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.
© Georgian National MuseumПоместье Левиль
Поместье Левиль
© Georgian National Museum
В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.
Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находились в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaПоместье Левиль
Поместье Левиль
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaПоместье Левиль
Поместье Левиль
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.
Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.
© Courtesy of Gotcha JavakhishviliБиблиотека Поместья Левиль
Библиотека Поместья Левиль
© Courtesy of Gotcha Javakhishvili
По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства.
На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта – архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе.
© Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaПоместье Левиль
Поместье Левиль
© Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши.
В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей.