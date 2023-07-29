https://sputnik-georgia.ru/20230729/masshtabnyy-festival-otkrylsya-v-gruzinskom-pomeste-levil-vo-frantsii--280535595.html

Масштабный фестиваль открылся в грузинском поместье Левиль во Франции

Масштабный фестиваль открылся в грузинском поместье Левиль во Франции

Фестиваль, по словам главы грузинского Минкульта, проводится для эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно для их детей 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T18:57+0400

2023-07-29T18:57+0400

2023-07-29T18:57+0400

поместье левиль

грузия

новости

культура

париж

европа

франция

ноэ жордания

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Масштабный фестиваль со множеством культурных мероприятий впервые открылся в грузинском поместье Левиль под Парижем 29 июля, говорится в сообщении грузинского Минкульта. История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года.Как преобразилось грузинское поместье Левиль во Франции за год >>По словам главы ведомства Теи Цулукиани, для министерства это своего рода эксперимент и, если мероприятия в этом году пройдут успешно, логистически и содержательно, то фестиваль станет традицией со следующего года.В этом году мероприятия будут проходить в течение четырех выходных, до 19 августа включительно. Фестиваль, по словам министра, проводится для эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно для их детей.В программе нескольких спектаклей кукольного театра, а также фольклорные показы – гости смогут увидеть номера с грузинскими танцами и многоголосьем. Выступать на закрытии фестиваля будут ансамбль Гелы Поцхишвили и Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони".На праздник приглашены и драматические театры – будет показан спектакль "Халде" Дманисского театра, выступят Кутаисский камерный хор и хореографический ансамбль, а также ансамбль Амбролаури, хор "Басиани" и др.История поместья ЛевильВ марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль>>Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находились в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства.На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта – архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе.В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши.В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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поместье левиль, грузия, новости, культура, париж, европа, франция, ноэ жордания, тея цулукиани