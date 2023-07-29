https://sputnik-georgia.ru/20230729/potomok-pushkina-khochet-otmetit-yubiley-velikogo-predka-v-gruzii-280520656.html

Потомок Пушкина хочет отметить юбилей великого предка в Грузии

Потомок Пушкина хочет отметить юбилей великого предка в Грузии

О том, что Тбилиси готовится к 225-летию поэта, потомок Пушкина узнал от корреспондента Sputnik 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T11:38+0400

2023-07-29T11:38+0400

2023-07-29T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Потомок русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – барон Серж Гревениц, который был проездом в Грузии, заявил Sputnik Грузия, что хочет отметить в этой стране юбилей своего великого предка.Побывав в Тбилиси, Серж Гревениц не упустил возможности прийти к памятнику Пушкину в центре столицы. Sputnik был единственным, кто узнал о его приезде.Отец Гревеница Александр – праправнук старшего сына великого поэта Александра Александровича, появившегося на свет в 1833 году.А мать барона Сержа – известная балерина Марина Тундутова, выступавшая в театрах Бельгии, Франции и Великобритании. Она внучка калмыцкого князя Данзана Тундутова, эмигрировавшего в Европу.В Грузию барон Гревениц приехал из Парижа. И то, что в Тбилиси готовятся к 225-летию поэта (юбилей будет отмечаться в 2024 году), потомок Пушкина узнал от корреспондента Sputnik."Я слышал, что в Грузии начали подготовку к юбилею Пушкина. Меня уже пригласили на мероприятие в Москву. Надеюсь, что приеду и в Грузию", - сказал он.Из Тбилиси Серж отправился в Элисту (cтолица и крупнейший город Республики Калмыкия), где проживает его отец. Барона сопровождала Делфин Дебрэ (Delphine Debray)-Ульчинова из Франции, потомок калмыцкого атамана. Она впервые едет на родину предков.Кстати, Серж – завидный холостяк, так что у грузинских девушек есть все шансы покорить сердце потомка великого Пушкина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тбилиси, франция, александр пушкин