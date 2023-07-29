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Соблюдение антимонопольного законодательства в Грузии – последние данные
Соблюдение антимонопольного законодательства в Грузии – последние данные
По данным антимонопольной службы, во втором квартале 2023 года было зарегистрировано 6,8 тысяч слияний 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T10:19+0400
2023-07-29T10:19+0400
2023-07-29T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Агентство конкуренции Грузии в период с 1 января по 30 июня проверило слияние 12 119 компаний, говорится в отчете ведомства за полгода. Согласно данным Агентства, за отчетный период ведомство выдало три разрешения о слиянии, которое требуется крупным компаниям, и еще два слияния находится в процессе изучения. При этом по данным Агентства, во втором квартале 2023 года было зарегистрировано 6,8 тысяч слияний. Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции >>По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии
грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии
Соблюдение антимонопольного законодательства в Грузии – последние данные
10:19 29.07.2023 (обновлено: 10:26 29.07.2023)
По данным антимонопольной службы, во втором квартале 2023 года было зарегистрировано 6,8 тысяч слияний
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Агентство конкуренции Грузии в период с 1 января по 30 июня проверило слияние 12 119 компаний, говорится в отчете ведомства за полгода.
Согласно данным Агентства
, за отчетный период ведомство выдало три разрешения о слиянии, которое требуется крупным компаниям, и еще два слияния находится в процессе изучения.
При этом по данным Агентства, во втором квартале 2023 года было зарегистрировано 6,8 тысяч слияний.
По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.