https://sputnik-georgia.ru/20230729/vizit-premer-ministra-gruzii-v-kitay-vstrechi-prodolzhatsya-v-pekine--280530756.html

Визит премьер-министра Грузии в Китай: встречи продолжатся в Пекине

Визит премьер-министра Грузии в Китай: встречи продолжатся в Пекине

Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T15:43+0400

2023-07-29T15:43+0400

2023-07-29T16:02+0400

китай

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

си цзиньпин

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1d/280531143_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_312a2b7b9fdf8a1a3ad4ca59666339b1.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках визита в Китай проведет встречи высокого уровня в Пекине, сообщает пресс-служба правительства. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В рамках визита он уже встретился с лидером с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. На встрече Си Цзиньпин заявил о том, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство. Премьер Грузии присутствовал на открытии XXXI Универсиады в Чэнду >>>По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Депутат: визит премьера Грузии в Китай – начало углубления партнерства между странами >>>Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

пекин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

китай, грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, пекин