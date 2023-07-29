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Визит премьер-министра Грузии в Китай: встречи продолжатся в Пекине
Визит премьер-министра Грузии в Китай: встречи продолжатся в Пекине
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T15:43+0400
2023-07-29T15:43+0400
2023-07-29T16:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках визита в Китай проведет встречи высокого уровня в Пекине, сообщает пресс-служба правительства. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В рамках визита он уже встретился с лидером с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. На встрече Си Цзиньпин заявил о том, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство. Премьер Грузии присутствовал на открытии XXXI Универсиады в Чэнду >>>По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Депутат: визит премьера Грузии в Китай – начало углубления партнерства между странами >>>Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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китай, грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, пекин
китай, грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, пекин
Визит премьер-министра Грузии в Китай: встречи продолжатся в Пекине
15:43 29.07.2023 (обновлено: 16:02 29.07.2023)
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках визита в Китай проведет встречи высокого уровня в Пекине, сообщает пресс-служба правительства.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду.
В рамках визита он уже встретился с лидером с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. На встрече Си Цзиньпин заявил о том, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.
По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.