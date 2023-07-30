https://sputnik-georgia.ru/20230730/gruzinskaya-mechta-ostanetsya-vo-vlasti-do-poyavleniya-luchshey-partii--vitse-premer-280588719.html

"Грузинская мечта" останется во власти до появления лучшей партии – вице-премьер

"Грузинская мечта" останется во власти до появления лучшей партии – вице-премьер

По мнению вице-премьера, бывшая правящая партия не сможет вернуться к власти 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T19:07+0400

2023-07-30T19:07+0400

2023-07-30T19:22+0400

грузия

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политика

тея цулукиани

давид дарчиашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" останется у власти, пока не появится лучшая сила, а не "Единое национальное движение", заявила вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани. Один из лидеров "Нацдвижения" Давид Дарчиашвили, комментируя раскрытое дело о жестоком убийстве военного Роина Шавадзе в августе 2008, заявил, что тот сдал информацию о позициях. Между тем новое расследование не нашло никаких доказательств для подобных обвинений. Она также посоветовала Давиду Дарчиашвили воздержаться от подобных комментариев. "Когда мертвый лучше тебя, лучше промолчать", – заявила Цулукиани. "Нацдвижение" не должно вернуться к власти – оппозиционный депутат >>О раскрытии дела об убийстве Роина Шавадзе в августе 2008 года Генпрокуратура сообщила 28 июля. По делу задержаны восемь человек, еще двое находятся в розыске. Суд уже избрал заключение в виде меры пресечения для обвиняемых в умышленном убийстве, незаконном задержании и превышении служебных полномочий. Детали дела Основанием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года "Шавадзе против Грузии", которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая. По версии следствия 2008 года, Шавадзе был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое расследование по делу под надзором комитета министров Совета Европы. Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Прокуратура раскрыла дело 15-летней давности об убийстве бывшего военного >>Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе, и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие. В тот же день, по версии расследования, сотрудники ДКБ и сотрудники спецназа напали на Роина Шавадзе в кафе в Батуми на глазах у десятков людей и избили его прикладами автоматов. В результате у Шавадзе были сломаны левое плечо, ключица и ребра. Его в бессознательном состоянии положили на заднее сидение автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути-Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие. Прокуратура Грузии отчиталась по громкому делу 12-летней давности >>На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Роина Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений. Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты также обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета. Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа. Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге – выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом. Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тея цулукиани, давид дарчиашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение