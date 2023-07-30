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Рынки в Грузии: последние данные

Рынки в Грузии: последние данные

Доходы всех рынков страны в прошлом году составили 170,7 миллиона лари 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T09:08+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Число функционирующих в Грузии рынков на 1 января 2023 года составило 197 рынков, треть из всего числа расположена в Тбилиси, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики (Сакстат).По информации ведомства, в регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. При этом основная часть рынков продуктовые. Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные >>>В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа. При этом 95,4% рынков – частная собственность, 39 рынками владеют индивидуальные предприниматели. Государство владеет в Грузии лишь 4,6% рынков. На сегодняшний день количество рынков в Грузии в столице и регионах выглядит следующим образом: В общей сложности все рынки в Грузии располагаются на площади 2,1 миллиона квадратных метров. Торгует на всех рынках в день до 38,6 тысячи человек. Всего же на рынках страны 52,8 тысячи мест. Экономическая устойчивость Грузии получила высокую оценку – замминистра >>>Доходы всех рынков в 2022 году составили 170,7 миллиона лари, откуда только 13,1 миллиона – за право на торговлю, а 149,5 миллиона – аренда торговых мест. На территории всех рынков Грузии расположено 67 ветеринарно-санитарных лабораторий, 1,3 тысячи складов и 361 холодильник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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