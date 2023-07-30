https://sputnik-georgia.ru/20230730/u-gruzii-net-khozyaev--v-pravyaschey-partii-rezko-otvetili-oppozitsioneru-280599558.html

У Грузии нет хозяев – в правящей партии резко ответили оппозиционеру

У Грузии нет хозяев – в правящей партии резко ответили оппозиционеру

Нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно и с Америкой, и с Китаем, считает оппозиционер 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T22:55+0400

2023-07-30T22:55+0400

2023-07-30T23:55+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. У Грузии нет хозяев, а Китай – это страна, имеющая вес в мире и сотрудничество с ней выгодно для Грузии, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария. Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, комментируя визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Китай заявил, что "нельзя дружить с двумя хозяевами одновремено". "Нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно. Либо мы должны дружить с Америкой, либо - с Китаем. Мне непонятно, что придумал Гарибашвили такого ,что он собирается дружить с ними обоими" - сказал Манджгаладзе. По его словам упоминание США как "хозяев" также оскорбительно для США. "Это заявление в первую очередь оскорбляет США, которые потратили все свои силы и усилия в свое время, столетия назад, на то, чтобы освободить США от этого огромного греха, именуемого рабством" - сказал Одишария. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. Что даст Грузии стратегическое партнерство с Китаем? >>В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень, и страны устанавливают стратегическое партнерство. По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Оппозиция в Грузии в панике после заявления Спецпредставителя США по санкциям – Вольский >>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, китай, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, си цзиньпин