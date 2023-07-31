https://sputnik-georgia.ru/20230731/aktsiya-u-laynera-s-rossiyanami-v-batumi--zaderzhany-devyat-chelovek-280616054.html

Акция у лайнера с россиянами в Батуми – задержаны девять человек

Акция у лайнера с россиянами в Батуми – задержаны девять человек

Активисты задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Полиция задержала девять человек на акции против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся россияне.Акцию протеста, которая проходила всю ночь, устроила грузинская оппозиция и ее сторонники. Круизный лайнер вошел в порт около в 06:00 по местному времени. Участники акции встретили корабль с протестом, со свистами, баннерами и криками. На месте несколько раз произошло словесное и физическое противостояние протестующих с полицией, передает Первый канал.По данным МВД, несмотря на призывы, участники акции не подчинились законному требованию полиции, в результате чего девять участников акции были задержаны в административном порядке – за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. МВД призывает участников акции не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений. Лайнер с россиянами оказался под прицелом грузинской оппозиции - фото>>Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции. "Это просто дикость" – Кобахидзе об акции протеста в Батуми у лайнера с россиянами>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, батуми, украина, турция, агентство морского транспорта