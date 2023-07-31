https://sputnik-georgia.ru/20230731/besplatnoe-lechenie-detey-s-rakom-iz-gruzii---podpisany-soglasheniya-s-zarubezhnymi-klinikami-280633500.html

Бесплатное лечение детей с раком из Грузии – подписаны соглашения с зарубежными клиниками

Бесплатное лечение детей с раком из Грузии – подписаны соглашения с зарубежными клиниками

Дети смогут пройти бесплатную диагностику и лечение как в Грузии, так и в ведущих клиниках Израиля, Турции и Испании 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T16:15+0400

2023-07-31T16:15+0400

2023-07-31T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Минздрав Грузии оформил соглашения с клиниками тех трех стран, в которых дети с онкологическими заболеваниями будут лечиться бесплатно, сообщает телекомпания "Рустави 2". По решению правительства Грузии, все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями возьмет на себя государство. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Пациенты смогут бесплатно лечиться в трех ведущих клиниках – в Турции, Израиле и Испании. Соответствующее соглашение оформили представители "Фонда солидарности" при правительстве Грузии и клиник-партнеров. Онкобольные дети из Грузии будут лечиться в зарубежных клиниках до тех пор, пока в стране не построят собственный детский онкологический центр.По словам главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили, усиление детского онкологического направления в стране является одним из главных приоритетов государства. По словам министра, важно, чтобы до открытия детского онкоцентра в Грузии ни один пациент не остался без качественного медицинского обслуживания. Для лечения онкобольных детей правительство Грузии из бюджета будет выделять около 30 миллионов лари. Грузинская сторона подписала контракты с ведущими клиниками Турции (Anadolu Medical Center), Израиля (Sourasky Medical Center (Ichilov)) и Испании (QUIRON SALUD).Правительство Грузии финансирует диагностику и стандартный курс лечения: химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство, а также протонную терапию, в зависимости от потребности пациента.Государство покрывает как расходы за проезд и лечение, так и за проживание ребенка и одного родителя. Однако в клиниках Израиля расходы за проживание не покрываются.При лечении в клиниках Испании также будет доступна протонотерапия (один из видов лучевой терапии – ред.), что также профинансирует государство.Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями из Грузии – как будут выбирать клиники>>В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было недостаточно. На новый проект из бюджета выделено около 30 миллионов лари (более 10 млн долларов).Организация "Фонд солидарности" была основана по инициативе на тот момент премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 9 июня 2014 года. Целью фонда является мобилизация денежных средств посредством пожертвований от госучреждений, а также граждан страны для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями.Условия программыБенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)).Для участия в программе:Пациенты будут распределяться по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру "горячей линии" Минздрава Грузии 15 05.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, общество, испания, израиль, турция, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, минздрав