https://sputnik-georgia.ru/20230731/gruzii-nuzhny-partnery-a-ne-khozyaeva--kaladze-280644936.html

Грузии нужны партнеры, а не хозяева – Каладзе

Грузии нужны партнеры, а не хозяева – Каладзе

Америка и Европа – хозяева для некоторых представителей оппозиционных партий Грузии с рабским мышлением, заявил Каха Каладзе 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T18:57+0400

2023-07-31T18:57+0400

2023-07-31T19:21+0400

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новости

каха каладзе

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

си цзиньпин

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Характерное для оппозиции рабское мышление категорически неприемлемо – Грузии нужны не хозяева, а друзья и стратегические партнеры, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя заявление депутата Пааты Манджгаладзе.Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, комментируя визит премьера Ираклия Гарибашвили в Китай, заявил, что "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно" – Китаем и США. "Стратегию Агмашенебели" власти называют сателлитом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение. На днях они объявили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. Как отметил Каладзе, нынешние власти Грузии проводят прагматичную политику для сохранения мира и экономического прогресса в стране. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. У Грузии нет хозяев – в правящей партии резко ответили оппозиционеру>>В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство. По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Грузия и Китай установили стратегическое партнерство – все детали>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, си цзиньпин