https://sputnik-georgia.ru/20230731/gruzii-nuzhny-partnery-a-ne-khozyaeva--kaladze-280644936.html
Грузии нужны партнеры, а не хозяева – Каладзе
Грузии нужны партнеры, а не хозяева – Каладзе
Америка и Европа – хозяева для некоторых представителей оппозиционных партий Грузии с рабским мышлением, заявил Каха Каладзе 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T18:57+0400
2023-07-31T18:57+0400
2023-07-31T19:21+0400
политика
грузия
новости
каха каладзе
ираклий гарибашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
си цзиньпин
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Характерное для оппозиции рабское мышление категорически неприемлемо – Грузии нужны не хозяева, а друзья и стратегические партнеры, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя заявление депутата Пааты Манджгаладзе.Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, комментируя визит премьера Ираклия Гарибашвили в Китай, заявил, что "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно" – Китаем и США. "Стратегию Агмашенебели" власти называют сателлитом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение. На днях они объявили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. Как отметил Каладзе, нынешние власти Грузии проводят прагматичную политику для сохранения мира и экономического прогресса в стране. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. У Грузии нет хозяев – в правящей партии резко ответили оппозиционеру>>В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство. По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Грузия и Китай установили стратегическое партнерство – все детали>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, си цзиньпин
политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, си цзиньпин
Грузии нужны партнеры, а не хозяева – Каладзе
18:57 31.07.2023 (обновлено: 19:21 31.07.2023)
Америка и Европа – хозяева для некоторых представителей оппозиционных партий Грузии с рабским мышлением, заявил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Характерное для оппозиции рабское мышление категорически неприемлемо – Грузии нужны не хозяева, а друзья и стратегические партнеры, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя заявление депутата Пааты Манджгаладзе.
Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, комментируя визит премьера Ираклия Гарибашвили в Китай, заявил, что "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно" – Китаем и США. "Стратегию Агмашенебели" власти называют сателлитом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение. На днях они объявили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года.
"Это люди, которые не знают, что такое понятие родины. У них рабское мышление. Это типичное мышление и отношение коллективных "нацев" (представители "Нацдвижения" – ред.) к нашему народу. Америка и Европа для них хозяева. Нам не нужны хозяева, нам нужны стратегические партнеры и друзья. Такое отношение категорически неприемлемо", – заявил Каладзе.
Как отметил Каладзе, нынешние власти Грузии проводят прагматичную политику для сохранения мира и экономического прогресса в стране.
"Вы представляете, если бы эти люди были у власти, какая беда была бы в Грузии. Население хорошо видит, что делает "Грузинская мечта", насколько важна та прагматичная политика, которую мы проводим для сохранения мира, экономического развития и европейского будущего, которое выбрал грузинский народ", – отметил Каладзе.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин.
В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.