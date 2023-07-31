https://sputnik-georgia.ru/20230731/mozhno-ili-nelzya-kak-v-gruzii-obstoyat-dela-s-kureniem-i-khraneniem-marikhuany--280528697.html

Можно или нельзя: как в Грузии обстоят дела с курением и хранением марихуаны?

Можно или нельзя: как в Грузии обстоят дела с курением и хранением марихуаны?

В стране хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T07:32+0400

2023-07-31T07:32+0400

2023-07-31T07:32+0400

марихуана

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декриминализация марихуаны в грузии

легализация курения марихуаны в грузии

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ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Число людей, оштрафованных в Грузии за курение марихуаны, в том числе при детях, в период с 1 января по 17 июня 2023 года составило 19 человек, а за ее хранение – 519, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари (190 долларов), а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари (570 долларов). Проверки на наркотики полицией Грузии: сколько случаев подтвердилось? >>>По данным МВД, большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, в регионах Самегрело - Земо Сванети и в Аджарии. При этом все 19 человек, оштрафованные за это правонарушение, – мужчины, чей возраст в основном от 26 до 60 лет. Что касается фактов хранения марихуаны, то тут наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионе Квемо Картли и в Аджарии. Из 519 оштрафованных за хранение наркотического растения – шесть женщин. В случае хранения больше всего штрафов получили лица в возрасте от 26 до 60 лет. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы пять несовершеннолетних и три человека старше 60.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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