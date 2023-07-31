https://sputnik-georgia.ru/20230731/premer-gruzii-priglasil-biznesmenov-kitaya-na-forum-v-tbilisi-280657103.html

Премьер Грузии пригласил бизнесменов Китая на форум в Тбилиси

Премьер Грузии пригласил бизнесменов Китая на форум в Тбилиси

Форумы в Тбилиси сыграли важную роль в продвижении инициативы "Один пояс, один путь", создав международную площадку для диалога на высоком уровне, заявил... 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T23:16+0400

2023-07-31T23:16+0400

2023-07-31T23:38+0400

грузия

новости

китай

экономика

ираклий гарибашвили

си цзиньпин

форум "шелковый путь"

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили пригласил деловые круги Китая на Тбилисский форум Шелкового пути. IV Тбилисский форум Шелкового пути пройдет в столице Грузии 26-27 октября 2023 года. По его словам, с 2015 года Грузия успешно проводит Тбилисский форум "Шелковый путь", состоялось уже три таких мероприятия. "Эти форумы сыграли важную роль в продвижении инициативы "Один пояс, один путь", создав международную площадку для диалога на высоком уровне между высокопоставленными политиками, бизнесом и общественными деятелями по многим направлениям", – сказал премьер. Грузия готова расширить авиасообщение с Китаем – заявление премьера >>Гарибашвили отметил, что в этом году в этом важном мероприятии примут участие около 2 000 делегатов, представителей власти и бизнеса из более чем 60 стран мира. "Пользуясь случаем, хотел бы пригласить на упомянутый форум китайские деловые круги. Мы будем рады принять вас в Грузии", – сообщил премьер-министр.В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.Китай и Грузия имеют много общего – Гарибашвили открыл бизнес-форум в Пекине >>По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, китай, экономика, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, форум "шелковый путь"