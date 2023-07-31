https://sputnik-georgia.ru/20230731/spetsialisty-rasskazali-o-kachestve-vody-v-chernom-more-gruzii-280617515.html
Специалисты рассказали о качестве воды в Черном море Грузии
Специалисты рассказали о качестве воды в Черном море Грузии
Все показатели воды в черноморской акватории Грузии находится в пределах нормы 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T11:37+0400
2023-07-31T11:37+0400
2023-07-31T12:22+0400
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общество
черное море
мариам квривишвили
аджария
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Последние лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии к 25 июля находится в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды. Черное море: безопасно ли плавать на побережьях Грузии и Болгарии?>>Последняя проверка была осуществлена в семи местах аджарского побережья. Образцы воды были взяты в Сарпи, Квариати, "Аквапарке", на центральном пляже Батуми, Зеленом мысе, Бобоквати и на центральном пляже Кобулети. Воду проверили на группу бактерий кишечной палочки, лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП), колифаг, фекальный стрептококк, золотистый стафилококк, сальмонелла. Черное море безопасно! В Тбилиси заявили об антигосударственной кампании>>Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека. По ее словам, это враждебность по отношению к Грузии. Как отметила Квривишвили, практически каждый день специалисты проверяют воду на побережье Грузии, заявляя, что все параметры в пределах нормы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черное море, мариам квривишвили, аджария, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, общество, черное море, мариам квривишвили, аджария, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Специалисты рассказали о качестве воды в Черном море Грузии
11:37 31.07.2023 (обновлено: 12:22 31.07.2023)
Все показатели воды в черноморской акватории Грузии находится в пределах нормы
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Последние лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии к 25 июля находится в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды.
Последняя проверка была осуществлена в семи местах аджарского побережья. Образцы воды были взяты в Сарпи, Квариати, "Аквапарке", на центральном пляже Батуми, Зеленом мысе, Бобоквати и на центральном пляже Кобулети.
Воду проверили на группу бактерий кишечной палочки, лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП), колифаг, фекальный стрептококк, золотистый стафилококк, сальмонелла.
Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека.
По ее словам, это враждебность по отношению к Грузии. Как отметила Квривишвили, практически каждый день специалисты проверяют воду на побережье Грузии, заявляя, что все параметры в пределах нормы.