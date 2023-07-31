https://sputnik-georgia.ru/20230731/spetsialisty-rasskazali-o-kachestve-vody-v-chernom-more-gruzii-280617515.html

Специалисты рассказали о качестве воды в Черном море Грузии

Специалисты рассказали о качестве воды в Черном море Грузии

Все показатели воды в черноморской акватории Грузии находится в пределах нормы 31.07.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

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черное море

мариам квривишвили

аджария

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Последние лабораторные исследования показали, что качество воды в черноморской акватории Грузии к 25 июля находится в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды. Черное море: безопасно ли плавать на побережьях Грузии и Болгарии?>>Последняя проверка была осуществлена в семи местах аджарского побережья. Образцы воды были взяты в Сарпи, Квариати, "Аквапарке", на центральном пляже Батуми, Зеленом мысе, Бобоквати и на центральном пляже Кобулети. Воду проверили на группу бактерий кишечной палочки, лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП), колифаг, фекальный стрептококк, золотистый стафилококк, сальмонелла. Черное море безопасно! В Тбилиси заявили об антигосударственной кампании>>Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека. По ее словам, это враждебность по отношению к Грузии. Как отметила Квривишвили, практически каждый день специалисты проверяют воду на побережье Грузии, заявляя, что все параметры в пределах нормы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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