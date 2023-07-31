https://sputnik-georgia.ru/20230731/umyshlennaya-provokatsiya--glava-mid-gruzii-ob-aktsii-protesta-u-laynera-s-rossiyanami-na-bortu-280638724.html

Умышленная провокация – глава МИД Грузии об акции протеста у лайнера с россиянами на борту

Умышленная провокация – глава МИД Грузии об акции протеста у лайнера с россиянами на борту

Россияне занимают второе место по количеству визитов в Грузию за январь-июнь 2023 года 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T17:35+0400

2023-07-31T17:35+0400

2023-07-31T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Акция протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту является умышленной провокацией и деструктивным действием, направленным против развития туризма в стране, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, в результате чего были задержаны 23 человека. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Глава МИД призвал всех воздержаться от нанесения вреда стране и от подобной формы выражения протеста. С другой стороны, по словам министра, как уже неоднократно говорилось, Грузия соответствует всем международным стандартам. Нет ни одного случая въезда в страну попавшего под санкции транспортного средства – самолета или борта. Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля планировал регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии – Батуми. Однако на фоне акций протеста Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Двери Грузии открыты для туристов" – Каладзе ответил на заявление посла США>>Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Туризм в ГрузииПрошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 млн туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, и составило более 2,8 миллиона.Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии>>Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 90,8%.В январе-июне 2023 года граждане России совершили 577,6 тысячи визитов в Грузию, что на 133,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане России занимают второе место по количеству визитов в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, агентство морского транспорта, илья дарчиашвили, батуми, туризм, россия, грузино-российские отношения, антироссийские санкции