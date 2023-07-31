https://sputnik-georgia.ru/20230731/dveri-gruzii-otkryty-turistov--kaladze-otvetil-na-zayavlenie-posla-ssha-280634209.html

"Двери Грузии открыты для туристов" – Каладзе ответил на заявление посла США

"Двери Грузии открыты для туристов" – Каладзе ответил на заявление посла США

Все граждане, находящиеся на территории Грузии, защищены полицией, отметил Каха Каладзе 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T15:55+0400

2023-07-31T15:55+0400

2023-07-31T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Приезд в Грузию туристов любой национальности положительно отразится на экономике страны, главное, чтобы все уважали Конституцию Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя заявление американского посла.Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан, комментируя акцию протеста из-за прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, заявила, что никто не должен ожидать, что грузины будут приветствовать народ из России с учетом территориальных проблем Грузии. По его словам, грузинская полиция действует в рамках закона и защищает любого гражданина, находящегося в Грузии. Грузинская оппозиция и ее сторонники устроили акцию протеста против прибытия круизного лайнера, который вошел в порт Батуми около 06:00 по местному времени. Протестующие встретили корабль со свистами, баннерами, криками и закидали его яйцами. На месте несколько раз произошло словесное и физическое противостояние протестующих с полицией. По последним данным, в административном порядке задержаны 23 человека. Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии>>Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля планировал регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Однако на фоне акций протеста, Батуми было изъято из списка последующих маршрутов лайнера. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции. Проверки на лайнере с россиянами в Батуми - в МВД дали разъяснения>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Туризм в Грузии Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 млн туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.Тбилиси вошел в тройку самых популярных мест для отдыха россиян>>Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, и составило более 2,8 миллиона.Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом, поток восстановлен на 90,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, батуми, сша, агентство морского транспорта, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, келли дегнан, россия, туризм