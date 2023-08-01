https://sputnik-georgia.ru/20230801/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavili-v-iyule-280726076.html

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили в июле?

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили в июле?

Согласно данным ведомства, было изъято 11 200 пачек сигарет (в том числе 8 электронных сигарет) 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T22:05+0400

2023-08-01T22:05+0400

2023-08-01T22:05+0400

грузия

новости

общество

служба доходов министерства финансов грузии

контрабанда

сигареты

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в июле выявили 123 факта хранения и перевозки безакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства. Так, согласно данным ведомства, было изъято 11 200 пачек сигарет (в том числе 8 электронных сигарет). Согласно закону, беспошлинные товары были конфискованы у правонарушителей. Также в 63 случаях в отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, и материалы дела направлены в суд. По 2 фактам материалы дела переданы в Следственную службу Минфина. Крупную партию контрабандных сигарет изъяли на границе Грузии с Арменией >>Остальные 58 фактов признаны неустановленными, и составлены протоколы изъятия. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии, контрабанда, сигареты