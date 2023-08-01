https://sputnik-georgia.ru/20230801/tolko-chto-vylupivshimsya-ekspertam-po-kitayu-ne-mesto-v-gruzinskoy-politike--papuashvili-280712314.html

Только что вылупившимся "экспертам" по Китаю не место в грузинской политике – Папуашвили

Только что вылупившимся "экспертам" по Китаю не место в грузинской политике – Папуашвили

В ходе визита премьера Грузии в Китай страны установили стратегическое партнерство 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T18:21+0400

2023-08-01T18:21+0400

2023-08-01T18:25+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Оппозиционным политикам и новоиспеченным экспертам, которые не понимают значения стратегического партнерства Грузии с Китаем, не место в грузинской политике, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, комментируя визит премьера Ираклия Гарибашвили в Китай, заявил, что "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно" – Китаем и США. "Стратегию Агмашенебели" власти называют сателлитом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". На днях они объявили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. Как отметил глава законодательного органа, между Грузией и Китаем оформлено соглашение о свободной торговле. По его словам, говорить о Китае как об угрозе безответственно и не в национальных интересах страны. Власти Грузии действуют исходя из интересов страны и принимают каждое решение в соответствии с тем, насколько оно соответствует политическим, экономическим интересам и интересам безопасности страны, отметил спикер парламента. Грузия и Китай установили стратегическое партнерство – все детали>>Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство. По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Новая эра отношений с Грузией – премьер Китая об усилении сотрудничества>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, китай, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, единое национальное движение, сша, пекин, политика, экономика