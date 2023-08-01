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Только что вылупившимся "экспертам" по Китаю не место в грузинской политике – Папуашвили
Только что вылупившимся "экспертам" по Китаю не место в грузинской политике – Папуашвили
В ходе визита премьера Грузии в Китай страны установили стратегическое партнерство 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T18:21+0400
2023-08-01T18:21+0400
2023-08-01T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Оппозиционным политикам и новоиспеченным экспертам, которые не понимают значения стратегического партнерства Грузии с Китаем, не место в грузинской политике, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, комментируя визит премьера Ираклия Гарибашвили в Китай, заявил, что "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно" – Китаем и США. "Стратегию Агмашенебели" власти называют сателлитом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". На днях они объявили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. Как отметил глава законодательного органа, между Грузией и Китаем оформлено соглашение о свободной торговле. По его словам, говорить о Китае как об угрозе безответственно и не в национальных интересах страны. Власти Грузии действуют исходя из интересов страны и принимают каждое решение в соответствии с тем, насколько оно соответствует политическим, экономическим интересам и интересам безопасности страны, отметил спикер парламента. Грузия и Китай установили стратегическое партнерство – все детали>>Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство. По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества. Новая эра отношений с Грузией – премьер Китая об усилении сотрудничества>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, китай, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, единое национальное движение, сша, пекин, политика, экономика
новости, грузия, китай, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, си цзиньпин, единое национальное движение, сша, пекин, политика, экономика
Только что вылупившимся "экспертам" по Китаю не место в грузинской политике – Папуашвили
18:21 01.08.2023 (обновлено: 18:25 01.08.2023)
В ходе визита премьера Грузии в Китай страны установили стратегическое партнерство
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Оппозиционным политикам и новоиспеченным экспертам, которые не понимают значения стратегического партнерства Грузии с Китаем, не место в грузинской политике, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, комментируя визит премьера Ираклия Гарибашвили в Китай, заявил, что "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно" – Китаем и США. "Стратегию Агмашенебели" власти называют сателлитом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". На днях они объявили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года.
"Об этом соглашении говорят разные оппозиционные политики и только что вылупившиеся "эксперты" по Китаю, которые до этого не читали ни одной статьи о Китае. Если эти люди не понимают важности стратегического партнерства, они не должны показываться в политике. Из-за того, что у них не хватает ни знаний, ни компетенции, они цепляются за каждое предложение", – заявил Папуашвили.
Как отметил глава законодательного органа, между Грузией и Китаем оформлено соглашение о свободной торговле.
"В этом плане мы одна из уникальных стран, потому что у нас есть соглашение о свободной торговле и с Евросоюзом, и с Китаем одновременно", – отметил Папуашвили.
По его словам, говорить о Китае как об угрозе безответственно и не в национальных интересах страны.
"Мы не только не видим угрозы, но и приветствуем их инвестиции. Приветствуются любые инвестиции из Китая", – подчеркнул Папуашвили.
Власти Грузии действуют исходя из интересов страны и принимают каждое решение в соответствии с тем, насколько оно соответствует политическим, экономическим интересам и интересам безопасности страны, отметил спикер парламента.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин.
В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.