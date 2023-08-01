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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T07:01+0400

2023-08-01T07:01+0400

2023-08-01T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,24% и составила 90,53 доллара с доходностью 6,6%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 99,45 пункта с доходностью 7,06% за неделю цена повысилась на 0,52%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,14% и составила 86,75 пункта, доходность составила 7,27%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 1,1% и составила 32,1 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 266 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 31,4-33,2 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 3,01% и составила 9,25 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 164 тыс. ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 8,95-9,27 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю понизилась на 0,8% и составила 24,9 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 72 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 24,55-25,6 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации