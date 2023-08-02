https://sputnik-georgia.ru/20230802/lyubimaya-igrushka-slomalas-ili-chego-zapad-khochet-ot-gruzii-280773298.html

Любимая игрушка сломалась, или Чего Запад хочет от Грузии

Любимая игрушка сломалась, или Чего Запад хочет от Грузии

Вступление в Европейский союз и НАТО всегда было заветной целью официального Тбилиси и части грузинского народа, наивно полагающей, что жизнь после этого... 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T19:00+0400

2023-08-02T19:00+0400

2023-08-02T19:11+0400

аналитика

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арчил сихарулидзе

нато

грузино-российские отношения

политика

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Но если вступление в Североатлантический альянс всеми причастными сторонами открыто признается как минимум далекой перспективой, то на принятие в большую "европейскую семью" грузинские власти и общество надеются в куда более обозримом будущем. При этом отношения Грузии с Западом сегодня неоднозначны: страну в Европу вроде как зовут, но двери в то же время все никак не отворяют. Почему Брюссель продолжает открыто "динамить" Грузию, не принимая ее в кандидаты в члены ЕС, будет ли Европой оценена работа грузинского правительства по выполнению европейских рекомендаций для получения долгожданного статуса и стоит ли в целом вступление в Евросоюз этих усилий – разбирался Sputnik Грузия. Полтора десятилетия: от любви до лицемерия Отношения Грузии и Европейского союза начали бурно развиваться в 2006 году, когда официальный Тбилиси отменил визы для граждан ЕС, совершающих краткосрочную поездку в страну, а занимавший на тот момент кресло президента Михаил Саакашвили в своей первой речи перед Европейским парламентом в Страсбурге высказался в пользу вступления Грузии в Евросоюз. В 2008-2009 годах Брюссель разрабатывал и учреждал проект "Восточное партнерство", заявленной целью которого является сближение Евросоюза с шестью постсоветскими государствами (в числе которых есть и Грузия). В рамках программы в июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Сегодня в части грузинской общественности зародилось беспокойство, что Европа вновь введет визовый режим. Переполох был вызван неожиданным решением Бельгии 10 июля исключить Грузию из списка безопасных стран. Так, Грузия больше не фигурирует в обновленном списке лиц без гражданства на сайте Генерального комиссара Бельгии, а в грузинской оппозиции полагают, что это может привести к отмене безвиза со странами ЕС. Официальный Тбилиси такой исход исключает. "Разумеется, это решение не касается безвизового режима, несмотря на то, что довольно большая группа работает над тем, чтобы как-то ограничить безвизовый въезд граждан Грузии в Европу. У Грузии гораздо больше внутренних врагов, чем оппонентов во внешнем формате", – заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский. В конце февраля - начале марта прошлого года в течение недели Украина, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в Европейский союз. Уже в июне Украина и Молдова официально стали кандидатами на членство в ЕС, а вот Грузии в этом было отказано со словами, что данный статус страна получит только после выполнения 12 условий (среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы). Власти настаивают на том, что Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС. По словам руководства страны, Грузия достигла больших результатов в плане обеспечения верховенства закона и демократии, экономического развития и социальной справедливости и об этом свидетельствуют рейтинги авторитетных международных организаций. Более того, Грузия опережает Украину и Молдову, которые в отличие от нее получили статус кандидата в ЕС. Подтверждением этого является отчет Еврокомиссии, обнародованный в феврале 2023 года, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.Тем не менее теперь Грузия терпеливо ждет и исправляет ошибки согласно замечаниям. Как ожидается, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, а тот в декабре примет уже окончательное решение о предоставлении (или непредоставлении) Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Меж двух миров, или В чем причина происходящегоБольшим раздражающим фактором для Запада стало налаживание отношений между Грузией и Россией. Хоть дипломатические связи между двумя соседствующими странами все еще отсутствуют, оборот вовсю набирают торгово-экономические и межчеловеческие. И как только Грузия отказалась вводить собственные санкции против России (при этом четко соблюдая международные ограничения), все попытки доказывать Западу свою приверженность евроатлантическому пути стали бесполезными. В то же время, отмечают опрошенные Sputnik Грузия эксперты, немаловажным является тот факт, что сегодняшний "натиск" на Тбилиси осуществляется не большинством западных элит, а "довольно шумным" меньшинством. И именно из-за них грузинскому правительству приходится постоянно оправдываться за свои действия (или их отсутствие) и давать пояснения. Как результат, все это привело к переходу официального Тбилиси на более "агрессивную" политику, и больше власть голову склонять не намерена, считает политолог Арчил Сихарулидзе. Арчил Сихарулидзе подчеркнул, что вопрос предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС никак не связан с демократией или с успехами проведения реформ в стране. Дело в политике грузинских властей относительно России. "Статус кандидата связан с давлением на "Грузинскую мечту", с требованием быть более послушными. Вот и все. Кроме того, я знаю, что большинство европейских коллег давно уже пишут в нужные органы о том, что невыдача этого статуса привела на самом деле не к ослаблению "Грузинской мечты", а к тому, что в стране стало больше антизападных настроений. Грузия действительно заслуживала больше, чем Украина и Молдова. Грузию просто "продинамили". И если "продинамят" еще раз, то я, если честно, не до конца понимаю, чего они ожидают от официального Тбилиси", – сказал эксперт Sputnik Грузия. По его словам, если у представителей европейских властей есть адекватные советники, то они должны им сообщать об усилении недовольства многими решениями Запада в грузинском обществе. "Я обращаюсь к Евросоюзу. Если вы – мой партнер, если не помогаете мне, как сегодня помогает Украине полмира, то хотя бы не мешайте мне в развитии и росте экономики... Мы – маленькая страна, нам никто не помогает", – сказал архиепископ Бодбский владыка Яков во время воскресной проповеди 23 июля. По словам священнослужителя, неправильно было ставить перед Грузией 12 условий на пути к получению статуса страны-кандидата и тем более обговаривать сроки. "Если вы даете нам 12 заданий, мы что, ваши дети? Если уж даете задание, то подождите и (мы – ред.) выполним. Почему вы устанавливаете нам сроки? Вы намечаете на осень, чтобы совершить еще одну революцию?" – заявил владыка Яков. Он выразил мнение, что решение прописать в конституции Грузии желание страны вступить в НАТО и Евросоюз было ошибочным. "Для чего вы используете идею вступления в Евросоюз, вы едва не устроили у нас революцию, и из-за чего? […] Грузинская церковь и народ очень сильны, и сегодня народу нужна мирная жизнь и развитие экономики", – подчеркнул священнослужитель. Между тем, бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью польскому порталу Interia ранее заявил, что по его мнению Запад и НАТО потерпели неудачу в Грузии, и теперь теряют свое влияние в этой стране. "В случае с Грузией мы сейчас находимся в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад", – признал он. Запад давит по всем фронтам "Как сказал Шота Утиашвили, бывший высокопоставленным чиновником во времена президентства Саакашвили, Грузия была любимой игрушкой Америки и сейчас она сломалась, – заявил Сихарулидзе. – Теперь же все делается для того, чтобы эту игрушку починить и вернуть, чтобы Грузия давала во внешней политике все то, что нужно Западу". Для "починки" Запад стабильно оказывает на Грузию давление: тут и постоянные публичные обвинения в помощи России в обходе санкций, и всяческая поддержка осужденного за превышение и злоупотребление должностными полномочиями экс-президента Михаила Саакашвили (также обвиняемого в растрате госсредств, разгоне акции протеста и незаконном пересечении границы), и принятие Европарламентом резолюций с призывом освободить экс-президента, и открытое давление на грузинские власти в СМИ за их позицию относительно конфликта на Украине, и многое другое. Кстати, что касается давления в западных СМИ: недавно Департамент юстиции США обнародовал данные о деятельности лоббистских компаний Akerman LLP и GP International, осуществленной на средства семьи Михаила Саакашвили. Среди прочего они агитировали (путем заказных статей в средствах массовой информации) западных политиков вводить санкции против Грузии, принимать антигрузинские резолюции в Европарламенте, платили польским врачам за показания в суде в пользу освобождения экс-президента и многое другое. По мнению председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, плата денег лоббистским компаниям за введение санкций против страны – это очередной пример люстрации и предательства. Второе, на чем заострил внимание Кобахидзе, это резолюции, принятые Европарламентом в поддержку Саакашвили. "Мы всегда говорили, что эти резолюции несправедливы. Помимо того, что эти резолюции были несправедливыми, оказалось, что за всем этим, кроме всего прочего, стояли еще и деньги", – ранее заявлял он. Что интересно, информацию о лоббистской деятельности общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но этого не случилось из-за масштабных акций протеста в Тбилиси. Тогда против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили Евросоюз, Совет Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран-партнеров Грузии. Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признала, что не смогла убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российскому закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее. Запад снова готовит Грузию к отказу Арчил Сихарулидзе считает, что власти Грузии уже давно готовятся к тому, что страну снова "продинамят". "Потому что на Западе – при помощи, кстати, нашей любимой Украины – активно работают, чтобы не дать Грузии этот статус (кандидата в члены ЕС – ред.), чтобы надавить на власть, чтобы власть сменилась в 2024 году. Это уже не секрет. Цель – иметь в Грузии более прозападное, подчиненное правительство", – считает политолог. По его словам, сейчас идет большая игра, в которой сверхдержавы просто обмениваются пешками, чтобы получить больше власти. "И если нужно будет в Грузии сменить власть, думаю, американское правительство особо не будет мучиться с этим, – заявил Арчил Сихарулидзе. – Потому что если будет на столе выбор между сохранением глобального доминирования США и не расшатыванием ситуации в Грузии, то они без проблем ее расшатают. Другое дело, к чему это приведет. Украину это привело к войне, к убийствам, потере Крыма, к разрушениям. Пока что ничто не указывает на то, что Украина сможет как-то выкарабкаться и хотя бы прийти в себя в ближайшее время". Вместе с тем эксперт уверен, что в Евросоюз Грузия не вступит в ближайшие 50 лет. Тем не менее, отметил он, даже если Грузия чисто гипотетически окажется в Евросоюзе, то она довольно быстро развалится под натиском директив, экономических требований и стандартов Европейского Союза. Политолог пояснил, что Евросоюз – это "клуб богатых стран", которые борются за то, чтобы стать богаче. Грузия же, по его мнению, туда вступать не готова, так как местные фермеры и местный бизнес просто-напросто не выдержат конкуренции с западными коллегами. "Мы, как в свое время Греция, окажемся все в долгах, будем одними из самых бедных в Евросоюзе. Европейские коллеги хорошо понимают, что вводить в свои ряды бедные страны, которые потом будут жить на шее богатых стран, вредно для них самих", – сказал политолог. С тем, что вступление Грузии в ЕС приведет к возросшим обязательствам, соглашается и эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. Экономист уверен, что не стоит зацикливаться на получении статуса кандидата в члены ЕС. По его мнению, нужно все время стремиться к тем ценностям и ориентирам, которые являются общими с точек зрения гуманизма, справедливости, прав человека, демократии и т. д. По словам Сосо Арчвадзе, у каждого государства есть свои холодный, прагматичный подход ко всему этому. У Грузии торгово-экономические отношения с более 140 странами, и не потому что страна имеет какое-то обязательство перед ними, а только потому что исходит исключительно из собственных национальных экономических интересов. "Мы торгуем с Россией, потому что это выгодно с экономической точки зрения, с точки зрения географической близости. Так что когда политика выносится за скобки – остается чисто экономическая выгода. И в отношении России, и в отношении остального мира. Мы не хотим и не будем строить "защитные стены" по отношению к одной стране в угоду другим странам", – заключил он.То есть в первую очередь должны быть защищены национальные интересы государства, его народа и соблюдены меры для его стабильного и устойчивого развития.

https://sputnik-georgia.ru/20230801/zapad-uvidit-chto-u-gruzii-est-alternativy--politolog-o-partnerstve-s-kitaem-280707502.html

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аналитика, грузия, украина, тбилиси, европа, михаил саакашвили, арчил сихарулидзе, нато, грузино-российские отношения, политика, экономика