https://sputnik-georgia.ru/20230802/operator-mobilnoy-svyazi-v-gruzii-obvinil-regulyatora-v-nekompetentnosti-280742936.html

Оператор мобильной связи в Грузии обвинил регулятора в некомпетентности

Оператор мобильной связи в Грузии обвинил регулятора в некомпетентности

Требование оператора связи заключается в том, чтобы в условиях тендера на частоты 5G не было обязательства по подключению виртуального оператора 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T10:02+0400

2023-08-02T10:02+0400

2023-08-02T10:02+0400

грузия

новости

экономика

мобильный телефон

magticom

национальная комиссия по коммуникациям грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1a/271673120_0:290:3077:2021_1920x0_80_0_0_8f8c31f81a5e33cb4a10d806f46a602e.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии ведет себя тенденциозно, некомпетентно и пытается без надлежащего обоснования создать несоразмерные механизмы принуждения, говорится в заявлении оператора мобильной связи "Магтиком".Национальная комиссия по коммуникациям Грузии в июле объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета.Еединственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе, стала Cellfie Mobile.Изначально для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета компании по всем четырем объединенным лотам брали обязательство подсоединить к своей сети мобильного виртуального оператора (MVNO), за что получали дополнительные скидки.Два крупнейших оператора мобильной связи в Грузии отказались от аукциона на 5G >>Требование "Магтиком" заключалось в том, что они будут участвовать в аукционе, если комиссия объявит аукцион хотя бы по одному лоту без обязательств подключения виртуального оператора.В документе отмечается, что комиссия своим неделовым подходом задержала как возможность успешного внедрения новой технологии, так и инвестиции сотен миллионов долларов в Грузию. "Мы надеемся, что эта негативная ситуация изменится в ближайшее время. Наше видение заключается в том, что регулирующие и уполномоченные лица отрасли должны совместно и конструктивно заботиться о внедрении новых технологий и устранении всех возможных проблем в этом направлении", – заявили в "Магтиком".Виртуальные мобильные операторы получили полгода, чтобы пробиться на рынок Грузии >>5G – это технология беспроводного интернета нового поколения, которая по сравнению с существующими технологиями значительно повысит скорость мобильного интернета.Комиссия отмечает, что внедрение современной технологии связи является рекомендацией Европейской комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, мобильный телефон, magticom, национальная комиссия по коммуникациям грузии