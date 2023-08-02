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https://sputnik-georgia.ru/20230802/operator-mobilnoy-svyazi-v-gruzii-obvinil-regulyatora-v-nekompetentnosti-280742936.html
Оператор мобильной связи в Грузии обвинил регулятора в некомпетентности
Оператор мобильной связи в Грузии обвинил регулятора в некомпетентности
Требование оператора связи заключается в том, чтобы в условиях тендера на частоты 5G не было обязательства по подключению виртуального оператора 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T10:02+0400
2023-08-02T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии ведет себя тенденциозно, некомпетентно и пытается без надлежащего обоснования создать несоразмерные механизмы принуждения, говорится в заявлении оператора мобильной связи "Магтиком".Национальная комиссия по коммуникациям Грузии в июле объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета.Еединственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе, стала Cellfie Mobile.Изначально для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета компании по всем четырем объединенным лотам брали обязательство подсоединить к своей сети мобильного виртуального оператора (MVNO), за что получали дополнительные скидки.Два крупнейших оператора мобильной связи в Грузии отказались от аукциона на 5G &gt;&gt;Требование "Магтиком" заключалось в том, что они будут участвовать в аукционе, если комиссия объявит аукцион хотя бы по одному лоту без обязательств подключения виртуального оператора.В документе отмечается, что комиссия своим неделовым подходом задержала как возможность успешного внедрения новой технологии, так и инвестиции сотен миллионов долларов в Грузию. "Мы надеемся, что эта негативная ситуация изменится в ближайшее время. Наше видение заключается в том, что регулирующие и уполномоченные лица отрасли должны совместно и конструктивно заботиться о внедрении новых технологий и устранении всех возможных проблем в этом направлении", – заявили в "Магтиком".Виртуальные мобильные операторы получили полгода, чтобы пробиться на рынок Грузии &gt;&gt;5G – это технология беспроводного интернета нового поколения, которая по сравнению с существующими технологиями значительно повысит скорость мобильного интернета.Комиссия отмечает, что внедрение современной технологии связи является рекомендацией Европейской комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, мобильный телефон, magticom, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, экономика, мобильный телефон, magticom, национальная комиссия по коммуникациям грузии

Оператор мобильной связи в Грузии обвинил регулятора в некомпетентности

10:02 02.08.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкДевушка наблюдает частичное солнечное затмение в Москве
Девушка наблюдает частичное солнечное затмение в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Требование оператора связи заключается в том, чтобы в условиях тендера на частоты 5G не было обязательства по подключению виртуального оператора
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии ведет себя тенденциозно, некомпетентно и пытается без надлежащего обоснования создать несоразмерные механизмы принуждения, говорится в заявлении оператора мобильной связи "Магтиком".
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии в июле объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета.Еединственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе, стала Cellfie Mobile.
Изначально для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета компании по всем четырем объединенным лотам брали обязательство подсоединить к своей сети мобильного виртуального оператора (MVNO), за что получали дополнительные скидки.
Два крупнейших оператора мобильной связи в Грузии отказались от аукциона на 5G >>
Требование "Магтиком" заключалось в том, что они будут участвовать в аукционе, если комиссия объявит аукцион хотя бы по одному лоту без обязательств подключения виртуального оператора.

"Комиссия не приняла во внимание позицию "Магтикома" и, более того, несправедливо обвинила нас в отказе обещаний, которое мы никогда не давали", – говорится в заявлении компании.

В документе отмечается, что комиссия своим неделовым подходом задержала как возможность успешного внедрения новой технологии, так и инвестиции сотен миллионов долларов в Грузию.
"Мы надеемся, что эта негативная ситуация изменится в ближайшее время. Наше видение заключается в том, что регулирующие и уполномоченные лица отрасли должны совместно и конструктивно заботиться о внедрении новых технологий и устранении всех возможных проблем в этом направлении", – заявили в "Магтиком".
Виртуальные мобильные операторы получили полгода, чтобы пробиться на рынок Грузии >>
5G – это технология беспроводного интернета нового поколения, которая по сравнению с существующими технологиями значительно повысит скорость мобильного интернета.
Комиссия отмечает, что внедрение современной технологии связи является рекомендацией Европейской комиссии.
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