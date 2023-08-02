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Почему USAID скрывало ошибку НПО по выборам? Власти Грузии ждут разъяснений

Почему USAID скрывало ошибку НПО по выборам? Власти Грузии ждут разъяснений

Речь об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов на выборах, которые прошли в Грузии в 2020 году 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Власти Грузии до сих пор не получили разъяснений от Агентства США по международному развитию (USAID) в связи с тем, почему они скрывали от общественности информацию о том, НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) обнародовала неверные данные по парламентским выборам 2020 года, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. Позднее НПО, донором которого является USAID, пришлось публично признать ошибку, а руководителю организации – покинуть должность. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что организация была занята фальсификацией результатов и целенаправленно пытались ввести общество в заблуждение. Почему представительство USAID молчало и скрывало эту информацию от грузинского общества, когда на основе этой ложной информации, по словам Папуашвили, проводились акции протеста на улице. "Еще не поздно"- против НПО ISFED в Грузии могут возбудить уголовное дело>>По словам главы грузинского законодательного органа, спустя почти два года нет ответа на этот вопрос. Как оказалось, как минимум за три недели до этого момента донор ISFED – Агентство США по международному развитию – уже знало, что эта информация не соответствует действительности. Скандал с ISFEDВ начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре внимания общественности после того, как уточнила итоги параллельного подсчета. ISFED проводила подсчет голосов парламентских выборов 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. Оппозиция утверждала, что на основании новых данных она могла получить достаточно мест для формирования коалиционного правительства. В то же время обнародованные уточненные итоги параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Мы не предвзяты: НПО ответило на обвинения "Грузинской мечты">>Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства. Между тем, посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, шалва папуашвили, тбилиси, сша, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, usaid