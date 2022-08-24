https://sputnik-georgia.ru/20220824/my-ne-predvzyaty-npo-otvetilo-na-obvineniya-gruzinskoy-mechty-269720770.html

Мы не предвзяты: НПО ответило на обвинения "Грузинской мечты"

Мы не предвзяты: НПО ответило на обвинения "Грузинской мечты"

"Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, заявила глава организации 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T07:32+0400

2022-08-24T07:32+0400

2022-08-24T08:27+0400

грузия

политика

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

сша

еврокомиссия

грузинская мечта

международное общество справедливых выборов и демократии

новости

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) не считает требование отставки правительства предвзятой позицией, заявила глава НПО Нино Долидзе."Грузинская мечта" отказалась приглашать ISFED на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства. "Мы не считаем требование об отставке правительства предвзятостью, поскольку речь шла о возложении ответственности за неполучение статуса кандидата на конкретного человека в исполнительной власти. Не было речи ни о неконституционном требовании конкретно против партии "Грузинская мечта", ни о требовании проведения внеочередных выборов", – сказала Долидзе."Сейчас не время подобного реванша" - вице-спикер о скандале с НПО >>При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в то время НПО "Справедливые выборы" месяц скрывала реальные результаты параллельного подсчета голосов. Он также назвал выход авторитетных неправительственных организаций из рабочих групп по выполнению условий получения Грузией статуса кандидата в ЕС "нездоровой солидарностью" и "чистым корпоративизмом"."Нездоровая солидарность" - спикер парламента Грузии о неправительственном секторе >>Тем временем представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.В представительстве ЕС также подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.В посольстве США в Грузии заявили, что недопущение "Справедливых выборов", как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии к рабочему процессу, прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.Сила НПО в Грузии: скандал набирает обороты >>Для правящей партии заявление посольства стало шокирующим, о чем заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что цель НПО "Справедливые выборы" – участие в революционных процессах, поэтому их вовлечение в рабочий процесс исключается.

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грузия, политика, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, сша, еврокомиссия, грузинская мечта, международное общество справедливых выборов и демократии, новости