https://sputnik-georgia.ru/20230802/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-ustupila-litve-na-posledney-sekunde-280739449.html

Сборная Грузии по баскетболу уступила Литве на последней секунде

Сборная Грузии по баскетболу уступила Литве на последней секунде

Следующий товарищеский матч сборная Грузии сыграет с Латвией 5 августа 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T07:32+0400

2023-08-02T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела контрольный матч против сборной Литвы в Каунасе в драматичной борьбе, уступив со счетом 102:104 на последней секунде. Это был второй контрольный матч для команды Илиаса Зуроса на этапе подготовки к чемпионату мира. Грузия провела первый матч против сборной Египта в Италии и проиграла со счетом 76:81. Грузинские баскетболисты проигрывали в течение всей встречи, однако за 20 секунд до конца матча сумели сравнять результат (102:102), ликвидировав в последней четверти разницу в счете в 19 очков. Но на последней секунде матча литовец Томас Димша забил отскочивший от кольца мяч за доли секунды до финальной серены. Баскетбольная сборная Грузии проведет несколько встреч перед началом ЧМ >>Команда Зуроса по ходу матча атаковала с 60% (36 бросков из 60). Грузины стреляли с периметра 23 раза, из них 11 выстрелов были точными (47%). Литовцы также реализовали 11 трехочковых, хотя и с худшим процентом (42%). Лучшим игроком на поле из Грузии стал капитан сборной Торнике Шенгелия, набравший 30 очков, 7 результативных передач и 4 подбора, он атаковал с результативностью в 70% игры. Сборная Грузии второй раз в истории набрала более 100 очков за игру. В предыдущий раз грузинские баскетболисты достигли подобного результата на Евробаскете-2017 в игре против Израиля, который победили со счетом 104:91. До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией >>Для сборных Грузии и Литвы это была восьмая игра в истории, из которой грузины выиграли дважды (в обоих случаях команду тренировал Илиас Зурос) и проиграли шесть матчей. Напомним, Литва, как и сборная Грузии, готовится к чемпионату мира. На чемпионате мира ее соперниками станут Черногория, Мексика, Египет. Грузия сыграет в группе F со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой. Следующий товарищеский матч команда Илиаса Зуроса сыграет с Латвией 5 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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