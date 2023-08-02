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Сборная Грузии по баскетболу уступила Литве на последней секунде
Сборная Грузии по баскетболу уступила Литве на последней секунде
Следующий товарищеский матч сборная Грузии сыграет с Латвией 5 августа 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T07:32+0400
2023-08-02T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела контрольный матч против сборной Литвы в Каунасе в драматичной борьбе, уступив со счетом 102:104 на последней секунде. Это был второй контрольный матч для команды Илиаса Зуроса на этапе подготовки к чемпионату мира. Грузия провела первый матч против сборной Египта в Италии и проиграла со счетом 76:81. Грузинские баскетболисты проигрывали в течение всей встречи, однако за 20 секунд до конца матча сумели сравнять результат (102:102), ликвидировав в последней четверти разницу в счете в 19 очков. Но на последней секунде матча литовец Томас Димша забил отскочивший от кольца мяч за доли секунды до финальной серены. Баскетбольная сборная Грузии проведет несколько встреч перед началом ЧМ >>Команда Зуроса по ходу матча атаковала с 60% (36 бросков из 60). Грузины стреляли с периметра 23 раза, из них 11 выстрелов были точными (47%). Литовцы также реализовали 11 трехочковых, хотя и с худшим процентом (42%). Лучшим игроком на поле из Грузии стал капитан сборной Торнике Шенгелия, набравший 30 очков, 7 результативных передач и 4 подбора, он атаковал с результативностью в 70% игры. Сборная Грузии второй раз в истории набрала более 100 очков за игру. В предыдущий раз грузинские баскетболисты достигли подобного результата на Евробаскете-2017 в игре против Израиля, который победили со счетом 104:91. До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией >>Для сборных Грузии и Литвы это была восьмая игра в истории, из которой грузины выиграли дважды (в обоих случаях команду тренировал Илиас Зурос) и проиграли шесть матчей. Напомним, Литва, как и сборная Грузии, готовится к чемпионату мира. На чемпионате мира ее соперниками станут Черногория, Мексика, Египет. Грузия сыграет в группе F со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой. Следующий товарищеский матч команда Илиаса Зуроса сыграет с Латвией 5 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, литва, латвия, египет, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
грузия, новости, спорт, литва, латвия, египет, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу уступила Литве на последней секунде
07:32 02.08.2023 (обновлено: 07:54 02.08.2023)
Следующий товарищеский матч сборная Грузии сыграет с Латвией 5 августа
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела контрольный матч против сборной Литвы в Каунасе в драматичной борьбе, уступив со счетом 102:104 на последней секунде.
Это был второй контрольный матч для команды Илиаса Зуроса на этапе подготовки к чемпионату мира. Грузия провела первый матч против сборной Египта в Италии и проиграла со счетом 76:81.
Грузинские баскетболисты проигрывали в течение всей встречи, однако за 20 секунд до конца матча сумели сравнять результат (102:102), ликвидировав в последней четверти разницу в счете в 19 очков. Но на последней секунде матча литовец Томас Димша забил отскочивший от кольца мяч за доли секунды до финальной серены.
Команда Зуроса по ходу матча атаковала с 60% (36 бросков из 60). Грузины стреляли с периметра 23 раза, из них 11 выстрелов были точными (47%). Литовцы также реализовали 11 трехочковых, хотя и с худшим процентом (42%).
Лучшим игроком на поле из Грузии стал капитан сборной Торнике Шенгелия, набравший 30 очков, 7 результативных передач и 4 подбора, он атаковал с результативностью в 70% игры.
Сборная Грузии второй раз в истории набрала более 100 очков за игру. В предыдущий раз грузинские баскетболисты достигли подобного результата на Евробаскете-2017 в игре против Израиля, который победили со счетом 104:91.
Для сборных Грузии и Литвы это была восьмая игра в истории, из которой грузины выиграли дважды (в обоих случаях команду тренировал Илиас Зурос) и проиграли шесть матчей.
Напомним, Литва, как и сборная Грузии, готовится к чемпионату мира. На чемпионате мира ее соперниками станут Черногория, Мексика, Египет. Грузия сыграет в группе F со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.
Следующий товарищеский матч команда Илиаса Зуроса сыграет с Латвией 5 августа.