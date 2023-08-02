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"Я горд за последние победы сборной": Юрченко о том, как "болеет" за армянский футбол
"Я горд за последние победы сборной": Юрченко о том, как "болеет" за армянский футбол
Вратарь сборной Армении и ФК "Телави" Давид Юрченко побывал в пресс центре Sputnik Грузия в Тбилиси 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. У армянской сборной по футболу появился агрессивный стиль, а качество игры значительно изменилось, причем вне зависимости от уровня соперника, заявил экс-голкипер национальной команды Давид Юрченко в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван, организованного Sputnik Армения по инициативе РЦНК.Напомним, в первой половине нынешнего сезона вратарь выступал за ереванский "Пюник". В межсезонье стороны не договорились по улучшению условий контракта и ему пришлось покинуть команду. В апреле Юрченко заявил Sputnik Армения, что не закончил с большим футболом и не прощается с армянской сборной.Как говорит Юрченко, он лично не знаком с действующим наставником Александром Петраковым, однако от его имени с вратарем контактировал известный спортивный агент Шандор Варга, который поинтересовался дальнейшими планами футболиста.Только вперед: вратарь сборной Армении Давид Юрченко об игре в ФК "Телави" &gt;&gt;&gt;"Менеджер Петракова Шандор сказал, что рассчитывает на что-то, но не сказал на что. Желание вернуться в сборную у меня никогда не пропадало. Я уже говорил, что не заканчивал выступление за сборную Армении. Если будет приглашение от тренерского корпуса на подготовку к очередному матчу отборочного цикла с хорватами, я с удовольствием соглашусь, конечно, если буду соответствовать уровню требований тренера и смогу принести пользу нации", – пояснил голкипер.К слову, последние полгода он поддерживал спортивную форму в российской полупрофессиональной лиге. Играл за клуб действующих футболистов московского Спартака Георгия Джикия и Александра Соболева с оригинальным названием "Бей Беги". Причем он был приятно удивлен уровнем игры в Медиалиге.После полугодовой паузы в большом футболе по семейным обстоятельствам, он возобновил выступления на высоком уровне, подписав контракт с грузинским ФК "Телави"."Я никогда не "вешал бутсы на гвоздь", постоянно поддерживал себя в спортивной форме, находясь в Москве по семейным делам. На самом деле при выборе грузинской команды не было идеи вернуться к "корням". Мне поступали и другие предложения, но я отказывал "локационно". Был звонок от руководства клуба "Телави". Они видели мои игры, были в курсе моего состояния. Сделали мне предложение, на что я с удовольствием согласился. Многим отказывал, но "Телави" не смог. Грузия – теплая страна, где люди излучают улыбки", – говорит футболист.Футболист также отмечает, что выбрал предложение грузинского "Телави", поскольку это наиболее комфортный вариант для семьи. По его собственному признанию, главный мотиватор для него – семья, супруга, дети, которые создают "волны, заряжающие" его. Любопытно, что у Давида есть грузинские корни по отцовской линии, а армянские, как известно, по материнской. Супруга Юрченко также армянка.Близость Армении тоже стала решающим фактором при выборе команды, поскольку дети Юрченко говорят на двух языках – русском и армянском."Возраст – не критерий": Вратарь Юрченко о футбольной карьере и мотивации – видео &gt;&gt;&gt;Экс-голкиперу сборной Армении 37 лет, однако он считает, что в данном случае возраст – не критерий. Дело в том, что у вратарей физические нагрузки не столь высоки, как у игроков на поле. Кроме того он считает, что еще не полностью реализовал себя как профессионал и готов свой опыт передавать молодому поколению.Оценивая ближайший резерв армянской вратарской школы, Юрченко отметил Армана Нерсесяна из ереванского ЦСКА."Он точно не "овощ", простите за такое сравнение. Выражаясь по-спортивному, он может стать полезным продуктом", – говорит Юрченко.По его мнению, Нерсесян вполне достоин в ближайшем будущем стать основным голкипером сборной.В финале видеомоста Юрченко также ответил на блиц-опрос Sputnik Грузия, в ходе которого выяснилось, что:Отметим, что вратарь Давид Юрченко (1986 г. р.) получил гражданство Армении и дебютировал в национальной сборной в 2020 году. В этом стране он провел 18 матчей, пропустил 27 мячей. На клубном уровне выступал в России, Казахстане и Армении (Алашкерт, Пюник).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, джанлуиджи буффон, каха каладзе, спорт, грузия, армения, тбилиси
футбол, джанлуиджи буффон, каха каладзе, спорт, грузия, армения, тбилиси

"Я горд за последние победы сборной": Юрченко о том, как "болеет" за армянский футбол

20:20 02.08.2023
© photo: Sputnik / StringerВратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК "Телави" (2 августа 2023). Тбилиси
Вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК Телави (2 августа 2023). Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Вратарь сборной Армении и ФК "Телави" Давид Юрченко побывал в пресс центре Sputnik Грузия в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. У армянской сборной по футболу появился агрессивный стиль, а качество игры значительно изменилось, причем вне зависимости от уровня соперника, заявил экс-голкипер национальной команды Давид Юрченко в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван, организованного Sputnik Армения по инициативе РЦНК.

"Я горд за последние победы сборной Армении, за то, какое место она занимает в отборочной группе, и желаю ей лучших результатов. Качество игры сильно поменялось. Сейчас армянская сборная играет в более компактный, агрессивный футбол, не свойственный ей раньше, давая понять, что мы можем играть далеко не на вторых ролях", – отметил Юрченко.

Напомним, в первой половине нынешнего сезона вратарь выступал за ереванский "Пюник". В межсезонье стороны не договорились по улучшению условий контракта и ему пришлось покинуть команду. В апреле Юрченко заявил Sputnik Армения, что не закончил с большим футболом и не прощается с армянской сборной.
Как говорит Юрченко, он лично не знаком с действующим наставником Александром Петраковым, однако от его имени с вратарем контактировал известный спортивный агент Шандор Варга, который поинтересовался дальнейшими планами футболиста.
Только вперед: вратарь сборной Армении Давид Юрченко об игре в ФК "Телави" >>>
"Менеджер Петракова Шандор сказал, что рассчитывает на что-то, но не сказал на что. Желание вернуться в сборную у меня никогда не пропадало. Я уже говорил, что не заканчивал выступление за сборную Армении. Если будет приглашение от тренерского корпуса на подготовку к очередному матчу отборочного цикла с хорватами, я с удовольствием соглашусь, конечно, если буду соответствовать уровню требований тренера и смогу принести пользу нации", – пояснил голкипер.
© photo: Sputnik / NEWSGEORGIAВратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК "Телави" (2 августа 2023). Тбилиси
Вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК Телави (2 августа 2023). Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2023
Вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК "Телави" (2 августа 2023). Тбилиси
© photo: Sputnik / NEWSGEORGIA
К слову, последние полгода он поддерживал спортивную форму в российской полупрофессиональной лиге. Играл за клуб действующих футболистов московского Спартака Георгия Джикия и Александра Соболева с оригинальным названием "Бей Беги". Причем он был приятно удивлен уровнем игры в Медиалиге.

"Мне не поступало предложений из клубов РПЛ, а играть в первом российском дивизионе я сам не хотел из-за больших расстояний между городами и долгих перелетов", – говорит Юрченко.

После полугодовой паузы в большом футболе по семейным обстоятельствам, он возобновил выступления на высоком уровне, подписав контракт с грузинским ФК "Телави".
"Я никогда не "вешал бутсы на гвоздь", постоянно поддерживал себя в спортивной форме, находясь в Москве по семейным делам. На самом деле при выборе грузинской команды не было идеи вернуться к "корням". Мне поступали и другие предложения, но я отказывал "локационно". Был звонок от руководства клуба "Телави". Они видели мои игры, были в курсе моего состояния. Сделали мне предложение, на что я с удовольствием согласился. Многим отказывал, но "Телави" не смог. Грузия – теплая страна, где люди излучают улыбки", – говорит футболист.
© photo: Sputnik / NEWSGEORGIAВратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК "Телави" (2 августа 2023). Тбилиси
Вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК Телави (2 августа 2023). Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2023
Вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК "Телави" (2 августа 2023). Тбилиси
© photo: Sputnik / NEWSGEORGIA
Футболист также отмечает, что выбрал предложение грузинского "Телави", поскольку это наиболее комфортный вариант для семьи. По его собственному признанию, главный мотиватор для него – семья, супруга, дети, которые создают "волны, заряжающие" его.
Любопытно, что у Давида есть грузинские корни по отцовской линии, а армянские, как известно, по материнской. Супруга Юрченко также армянка.
Близость Армении тоже стала решающим фактором при выборе команды, поскольку дети Юрченко говорят на двух языках – русском и армянском.
"Возраст – не критерий": Вратарь Юрченко о футбольной карьере и мотивации – видео >>>
Экс-голкиперу сборной Армении 37 лет, однако он считает, что в данном случае возраст – не критерий. Дело в том, что у вратарей физические нагрузки не столь высоки, как у игроков на поле. Кроме того он считает, что еще не полностью реализовал себя как профессионал и готов свой опыт передавать молодому поколению.
Оценивая ближайший резерв армянской вратарской школы, Юрченко отметил Армана Нерсесяна из ереванского ЦСКА.
© photo: Sputnik / NEWSGEORGIAВратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК "Телави" (2 августа 2023). Тбилиси
Вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК Телави (2 августа 2023). Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2023
Вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко во время видеомоста Тбилиси - Ереван на тему перехода в ФК "Телави" (2 августа 2023). Тбилиси
© photo: Sputnik / NEWSGEORGIA
"Он точно не "овощ", простите за такое сравнение. Выражаясь по-спортивному, он может стать полезным продуктом", – говорит Юрченко.
По его мнению, Нерсесян вполне достоин в ближайшем будущем стать основным голкипером сборной.
В финале видеомоста Юрченко также ответил на блиц-опрос Sputnik Грузия, в ходе которого выяснилось, что:
Сборная Армении – любимая команда Юрченко, за нее он и "болеет"
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон – пример среди всех вратарей для Юрченко
Легендой грузинского футбола он назвал экс-защитника итальянского "Милана" и сборной Грузии Каху Каладзе
На вопрос "Где бы вы захотели жить после завершения карьеры?" Юрченко ответил: "Где бы ни был, главное – с семьей"
Главный девиз в его жизни – "Выше! Сильнее! Умнее!"
Отметим, что вратарь Давид Юрченко (1986 г. р.) получил гражданство Армении и дебютировал в национальной сборной в 2020 году. В этом стране он провел 18 матчей, пропустил 27 мячей. На клубном уровне выступал в России, Казахстане и Армении (Алашкерт, Пюник).
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