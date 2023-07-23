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Когда МВФ выделит Грузии очередной транш

Когда МВФ выделит Грузии очередной транш

Команда сотрудников МВФ изучает последствия недавних поправок к закону о Национальном банке 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда не назвала дату проведения Исполнительного Совета МВФ по рассмотрению второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов США).Ранее представительство Фонда в Грузии заявило, что рассмотрение второго обзора, которое было в конце июня, отложено на неопределенный срок.Миссия МВФ во главе с господином Джеймсом Джоном провела виртуальные встречи с властями Грузии 13-21 июля 2023 года, чтобы обсудить последние экономические и финансовые события и ход реализации приоритетных направлений реформ.МВФ отложил выделение Грузии очередного транша >>В своем отчете по итогам переговоров миссия отметила, что команда сотрудников изучает последствия недавних поправок к закону о Национальном банке для достижения целей программы властей, поддерживаемой SBA."Миссия МВФ обсудила ситуацию с властями и приветствует приверженность властей сохранению независимости и авторитета Нацбанка, а также их намерение продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы SBA", – говорится в отчете.Когда МВФ предоставит Грузии очередной транш – итоги визита миссии Фонда в Тбилиси >>Между тем международное финансовое рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что частично это может быть связано с недавним решением парламента по совету Нацбанка.Парламент Грузии в июне преодолел вето президента и принял поправки, следствием которых стало временное большинство в Совете Нацбанка членов руководства Нацбанка по сравнению с независимыми членами совета. МВФ выступал против этого, отметив, что Грузия может потерять достигнутое доверие к Нацбанку.Спорные поправки в закон "О Нацбанке Грузии" вступили в силу >>"Утверждение советом директоров МВФ второго пересмотра программы, по-видимому, было отложено отчасти из-за разногласий по поводу изменения структуры управления Нацбанком Грузии", – говорится в сообщении агентства.Что теряет ГрузияПравительство Грузии пока не будет брать очередной транш в случае одобрения второго обзора Исполнительным советом МВФ.В декабре 2022 года Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор трехлетнего соглашения Stand By для Грузии и выделил для страны 40 миллионов долларов, однако правительство воздержалось от получения денег.Правительство Грузии пока не будет брать выделенный МВФ транш >>"Власти Грузии по-прежнему придают превентивное значение программе, т. е. не планируют на данном этапе брать выделенные средства взаймы", – говорится в заявлении Нацбанка.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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