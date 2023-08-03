https://sputnik-georgia.ru/20230803/oppozitsiya-v-panike--deputat-ot-gruzinskoy-mechty-ob-initsiative-vashadze-280839765.html

Оппозиция в панике – депутат от "Грузинской мечты" об инициативе Вашадзе

Оппозиция в панике – депутат от "Грузинской мечты" об инициативе Вашадзе

Партии "Стратегия Агмашенебели" и "Единое национальное движение" решили объединиться к выборам и создали коалицию – "Платформа победы" 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T16:12+0400

2023-08-03T16:12+0400

2023-08-03T16:12+0400

политика

грузия

новости

георгий вашадзе

леван хабеишвили

ника мелия

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Оппозиция за год до парламентских выборов 2024 года в полной панике и истерии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили, комментируя инициативу лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе. "Стратегия Агмашенебели" и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" 20 июля объявили о создании коалиции к предстоящим парламентским выборам 2024 года. А накануне Вашадзе заявил, у "Платформы победы" будет свой кандидат на пост премьера, а также теневой кабинет министров. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Формула победы или поражения? Реакции на коалицию ЕНД и "Стратегии Агмашенебели">>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели", то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%. Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели" >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024