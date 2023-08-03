https://sputnik-georgia.ru/20230803/premer-nash-deviz---sluzhit-gruzii-a-ne-drugoy-strane-280882953.html

Премьер: наш девиз – служить Грузии, а не другой стране

Премьер: наш девиз – служить Грузии, а не другой стране

Последние 10 лет – единственный мирный период, когда страна не теряла территорий, не было войн и каких-либо серьезных конфликтов, заявил премьер 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T18:16+0400

2023-08-03T18:16+0400

2023-08-03T18:26+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Защищать национальные интересы Грузии, а не служить интересам других стран – это главный девиз нынешних властей Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на мероприятии по случаю основания Службы государственной безопасности. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Как отметил глава грузинского правительства, несмотря на вызовы, за последние 10 лет власти смогли мир и стабильность в стране. "Это единственный мирный период, когда страна не теряла территорий, не было войн и каких-либо серьезных конфликтов или вызовов, что, безусловно, является результатом правильного видения и правильной политики нашей власти, у которой нет альтернативы", – подчеркнул премьер. По словам Гарибашвили, сегодня страна и весь регион стоят перед огромным вызовом. Как отметил премьер, такого вызова европейский континент не видел со времен окончания Второй мировой войны. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну >>"Весь мировой порядок в целом стоит перед очень большим вызовом. В такой ситуации прямая роль государства, нашего правительства и этой службы, безусловно, заключается в поддержании мира и стабильности", – заявил Гарибашвили. Глава грузинского правительство уверен, что страна сможет избежать геополитических кризисов и в целом текущих угроз. По его словам, власти должны сохранить мир и защитить интересы граждан. "Несмотря на многочисленные попытки, провокационные и деструктивные действия, наш власти сохранили мир, стабильность и, самое главное, мы быстро развиваем экономику страны, что напрямую влияет на благосостояние нашего населения, граждан", – подчеркнул Гарибашвили. Мир находится перед угрозой третьей мировой войны – премьер Грузии>>Премьер также отметил, что сегодня Грузия развивается особыми темпами и является одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Кроме того, по словам Гарибашвили, Грузия развивает отношения как с соседями, так и со всеми ведущими крупными экономиками. "Необходимо проводить наши интересы. Каждый предпринятый нами шаг служит только интересам нашей страны. Также день ото дня возрастает региональная и международная роль и значение нашей страны. Это необходимо поощрять, поддерживать и укреплять", – отметил он. Премьер не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, сгб