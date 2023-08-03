https://sputnik-georgia.ru/20230803/rossiya-snyala-rozovye-ochki-i-poverila-v-sebya-280825275.html

Россия сняла розовые очки и поверила в себя

Россия сняла розовые очки и поверила в себя

С каким из двух утверждений вы согласны: "Только пятая часть граждан считает устройство России справедливым" или "Россияне поставили свою страну на первое... 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T15:52+0400

2023-08-03T15:52+0400

2023-08-03T15:52+0400

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На самом деле, никакого противоречия тут нет: это все данные одного и того же опроса ВЦИОМ, отмечает колумнист РИА Новости. Который как раз и исследовал, что наши граждане думают о социальной справедливости. Так почему же получились столь противоречивые результаты?ВЦИОМ проводит подобные опросы давно, поэтому видна динамика (где-то за десять, а иногда и за пятнадцать лет). В 2013-м, отвечая, "в какой стране мира общество устроено наиболее справедливо", выбирали Запад. На первом месте почему-то была Австралия (13 процентов — наверное, потому, что она была первой в списке), потом Австрия (семь процентов), США, Великобритания, Эмираты, Белоруссия... Свою собственную страну выбрали тогда менее одного процента респондентов, а самым популярным ответом был: "Такой страны нет". Так считали треть ответивших, при этом каждый пятый затруднился с выбором. А что мы видим сейчас?На первом месте Россия — с 21 процентом (вот и повод для заголовка "За десять лет количество россиян, считающих, что в России общество устроено наиболее справедливо, выросло в 20 раз"), потом идут Китай (11 процентов), Беларусь (шесть процентов) и Швеция с Норвегией (по пять процентов). А англосаксонские страны (США, Великобритания, Австралия и Канада) набрали по два процента каждая. Что же случилось?Любимая игрушка сломалась, или Чего Запад хочет от Грузии>>Может быть, на результатах сказался отъезд за границу наиболее прозападной части общества? Нет, их доля в любом случае невелика. Может быть, повлияла патриотическая пропаганда, обличающая "загнивающий Запад"? И ее влияние не стоит переоценивать — все гораздо серьезней. Наше общество стало более трезво относиться и к окружающему миру, и к собственной стране, то есть сняли розовые очки при оценке заграницы и начали избавляться от огульного очернительства в отношении собственной страны. И это само по себе очень правильно.Сказалось, естественно, и то, что в России власть действительно начала более активное движение в сторону социальной справедливости, особенно после принятия поправок в Конституцию в начале 2020 года. Да, потом была пандемия — одновременно и сплотившая общество, и обострившая претензии к власти, но в целом направление движения Путина к построению более справедливого общества не вызывает сомнений. Поэтому 37 процентов опрошенных сказали, что политика властей скорее способствует укреплению социальной справедливости в нашем обществе, а десять лет назад с этим был согласен лишь каждый пятый.Но тут речь идет именно о движении в сторону социальной справедливости, а не достижении желаемого властью и обществом результата. Поэтому 20 процентов тех, кто поставил Россию на первое место в рейтинге социальной справедливости, — это не мало, а много: мы ведь знаем, сколько у нас проблем с несправедливостью, неравенством, бедностью, коррупцией. Огромное количество — а тут еще и напряжение сил из-за СВО, и санкции, которые не улучшают экономику. Однако именно испытание военным временем и приводит к дополнительному росту запроса на справедливость — во всех смыслах.Возможности модернизированных истребителей МиГ-31>>И в равенстве всех перед законом (это ставят на первое место 36 процентов), и в том, чтобы положение каждого определялось результатами его труда (20 процентов), и даже в таком социалистическом наследии, как "чтобы уровень жизни всех был примерно одинаков, не было ни богатых, ни бедных" (19 процентов). То, что общество хочет справедливости, — это не новость, но важно, что оно начинает верить в способность и желание власти строить справедливое общество. И уже не считает невозможным построение справедливого общества (понятно, что не абсолютно справедливого и не в коммунистическом идеале): если десять лет назад треть опрошенных считали, что такой страны нет в мире, то сейчас так думают только десять процентов.При этом волшебных рецептов строительства общества социальной справедливости у нас нет — это видно по ответам на вопрос "Что должно сделать государство?". Если еще пять лет назад на первое место ставили борьбу с коррупцией (14 процентов), то сейчас ее обогнало желание "усилить социальную политику" (15 процентов при 12 у антикоррупционной деятельности). Повысить зарплаты и пенсии предлагают 12 процентов, по девять процентов — за "ужесточение законодательства" и принцип "закон един для всех".Получается, что есть однозначный запрос на борьбу с коррупцией и равную ответственность для богатых и чиновников и для простых граждан, а также на усиление социальной поддержки (а она ведь вовсе не ограничивается ростом пособий), и это, в принципе, отвечает и курсу, взятому страной. Понятно, что сопротивление элит велико: за постсоветские годы сложилась новая номенклатура, состоящая из чиновничества и крупного бизнеса, и она искренне считает себя солью земли, стоящей выше закона. Но направление движения задано — и воля президента, и желание народа совпадают в главном: сильной и устойчивой может быть только справедливая Россия. Воюя за более справедливый миропорядок, мы ни на секунду не забываем, что он нужен нам лишь для того, чтобы у себя дома построить строй, отвечающий интересам и идеалам нашего народа.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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россия, в мире, великобритания, сша, австралия, вциом, аналитика, колумнисты, украина, обострение ситуации вокруг украины