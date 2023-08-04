https://sputnik-georgia.ru/20230804/igra-na-nervakh--v-gruzinskoy-mechte-otvetili-oppozitsii-v-svyazi-s-tragediey-v-shovi-280925217.html

Игра на нервах – в "Грузинской мечте" ответили оппозиции в связи с трагедией в Шови

Игра на нервах – в "Грузинской мечте" ответили оппозиции в связи с трагедией в Шови

Делать политические заявления в связи с трагическими событиями в Шови категорически неприемлемо и аморально, заявил депутат от партии Гахария 04.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-04T17:25+0400

2023-08-04T17:25+0400

2023-08-07T18:17+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Часть оппозиция занимается вредительством и играет на нервах людей, манипулируя темой трагедии на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Ранее член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движения" Васо Урушадзе заявил, что власти Грузии еще в 2020 году обещали купить спасательный вертолет, но до сих пор не сделали этого. По словам оппозиционера, нынешние власти страны коррумпированные, и безопасность людей не является приоритетом для них. По ее словам, эти люди были активными сторонниками дерегуляции, которая была осуществлена в Грузии во время правления "Нацдвижения", и система мониторинга, необходимая для наблюдения как за гидрологическими, так и геологическими и метеорологическими данными, была полностью упразднена. О недопустимости использования трагедии в политических целях на своей странице в соцсети написала член общественного движения "Сила народа" Тамта Мегрелишвили. "Я совершенно поражена попытками "Нацдвижения" и их пропагандистов использовать эту невероятную стихию в политических целях. Мы знаем, что они ничтожества без родины, но во время подобной трагедий мы даже от них ожидаем как бы человечности, но нет..." – написала Мегрелишвили на своей странице в соцсети. Предотвратить трагедию было невозможно – премьер Грузии об оползне на курорте Шови >>Делать политические заявления в связи с трагическими событиями в Шови категорически неприемлемо и аморально, заявил в свою очередь депутат от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Михаил Даушвили. "Пока есть возможность спасти хотя бы одного человека, все политические заявления, которые мы видим в разных пространствах, категорически неприемлемы и аморальны. Спасателям сегодня нужна поддержка, и те, кто может помочь им с помощью различных технических средств, таких как дроны, или других средств, долг каждого помочь нашим ребятам, это самое главное сегодня", – заявил Даушвили. Масса земли почти полностью уничтожила туристическую инфраструктуру курорта и разрушила ведущие к нему мосты и дорогу. За два дня спасателям удалось вывезти из зоны бедствия 210 человек. На данный момент подтверждена гибель 11 человек. Власти Грузии объявили 7 августа днем траура по погибшим в результате схода оползня в Шови. Военные подключатся к спасательной операции на курорте в горах Грузии – премьер >>Поисково-спасательные работы возобновились в 06:00 в пятницу. К процессу подключены два вертолета погранполиции МВД Грузии, около 400 спасателей и кинологи. На месте мобилизована спецтехника. К работам должны подключиться грузинские военные. По словам специалистов, в Западной Грузии никогда не было подобной стихии, если не считать землетрясения в зоне Рача-Имерети 29 апреля 1991 года. Между тем специалисты заявляют, что на данном этапе нет опасности повторения стихийного бедствия. Как заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе, на сход "беспрецедентного оползня" в Шови повлияли несколько природных явлений, в том числе обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шови, майя битадзе, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, оползень в шови