https://sputnik-georgia.ru/20230805/opolzen-na-kurorte-shovi-stroitelstvo-vremennogo-mosta-zaversheno-280958674.html

Оползень на курорте Шови: строительство временного моста завершено

Оползень на курорте Шови: строительство временного моста завершено

В зоне стихии работает 43 единицы техники, откуда 15 – непосредственно в эпицентре, отметили в ведомстве 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T18:30+0400

2023-08-05T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Временный мост построен для обеспечения прохода техники к эпицентру катастрофы в зоне стихийного бедствия на курорте Шови, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 15 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Поиски еще 20-25 человек продолжаются. По данным департамента, на месте работает 43 единицы техники, откуда 15 – непосредственно в эпицентре. Трагедия на курорте Шови спровоцирована сразу несколькими природными явлениями – геологи >>>На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Эксперты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. При этом на данном этапе они исключают опасность повторения подобного стихийного бедствия в Шови. Мы надеемся найти живых на курорте Шови – глава Минздрава >>>Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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