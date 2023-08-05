https://sputnik-georgia.ru/20230805/poiski-propavshikh-bez-vesti-pri-opolzne-na-kurorte-shovi-poslednie-dannye---280953651.html

Поиски пропавших без вести при оползне на курорте Шови: последние данные

Поиски пропавших без вести при оползне на курорте Шови: последние данные

Сейчас внимание спасателей сосредоточено на конкретных локациях, где могут находиться тела, заявил начальник службы 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T14:14+0400

2023-08-05T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Спасателям известны примерные места нахождения пропавших без вести во время оползня на курорте Шови, заявил глава Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили. Несколько минут назад спасателям удалось обнаружить еще одно тело, таким образом число жертв оползня возросло до 12. Поиски еще 24 человек продолжаются. "Члены семей, находящихся на территории схода оползня, были вместе с нами, в эпицентре, и мы еще раз с ними рассмотрели последние контакты, где те находились и на каком периметре", – сказал Мгебришвили. По его словам, в данное время внимание спасателей сосредоточено на конкретных локациях, где могут находиться тела. Число погибших в результате схода оползня в Шови возросло до 12 >>>По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 12 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщили о поиске 25 пропавших без вести.На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Волонтеры для ликвидации оползня в Шови не нужны – спикер парламента Грузии >>>Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Дроны мешают работе вертолетов в Шови – Служба управления ЧП >>>Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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