Поиски пропавших без вести при оползне на курорте Шови: последние данные
14:14 05.08.2023 (обновлено: 14:29 05.08.2023)
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Сейчас внимание спасателей сосредоточено на конкретных локациях, где могут находиться тела, заявил начальник службы
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Спасателям известны примерные места нахождения пропавших без вести во время оползня на курорте Шови, заявил глава Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили.
Несколько минут назад спасателям удалось обнаружить еще одно тело, таким образом число жертв оползня возросло до 12. Поиски еще 24 человек продолжаются.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
"Члены семей, находящихся на территории схода оползня, были вместе с нами, в эпицентре, и мы еще раз с ними рассмотрели последние контакты, где те находились и на каком периметре", – сказал Мгебришвили.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
Поисково-спасательная операция в зоне стихии в Шови
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
По его словам, в данное время внимание спасателей сосредоточено на конкретных локациях, где могут находиться тела.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 12 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Накануне сообщили о поиске 25 пропавших без вести.
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia Поисково-спасательная операция в Шови, где сошел смертоносный оползень
Поисково-спасательная операция в Шови, где сошел смертоносный оползень
© Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
На данный момент в операции принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
Сход оползня спровоцировали обильные осадки, таяние ледников и селевые потоки, заявила председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Майя Битадзе.
© photo: Sputnik / StringerТрагедия в Шови: последствия схода страшного оползня - фото
Трагедия в Шови: последствия схода страшного оползня - фото
© photo: Sputnik / Stringer
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).