https://sputnik-georgia.ru/20230805/zemlyu-tryaset-chto-proiskhodit-s-planetoy-280960869.html

Землю трясет: что происходит с планетой?

Землю трясет: что происходит с планетой?

Мощные подземные толчки в субботу были зафиксированы сразу в нескольких странах 05.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-05T23:23+0400

2023-08-05T23:23+0400

2023-08-05T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Серьезные землетрясения произошли в разных уголках Земли в субботу, 5 августа – подобные сейсмологические данные вызывают беспокойство у ученых.Так, подземные толчки магнитудой 6 зафиксированы в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Первый из них произошел в 07:20 по времени UTC в 42 километрах к северо-западу от населенного пункта Аньятуйя с населением в 20,2 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 592 километра.В Грузии нехватка техники для борьбы с кризисными ситуациями – омбудсмен >>>В субботу после подземного толчка в юго-западной Польше произошел обвал на шахте возле города Руда-Шленска. Погиб один шахтер, и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает информационный портал TVP Info.Кроме этого, землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Афганистана, об этом говорится в сообщении сети сейсмических станций "СОМЭ" МЧС Казахстана. По данным сейсмологов, его эпицентр находился в 959 км к юго-западу от Алма-Аты на территории Афганистана. Очаг залегал на глубине 30 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Пакистане, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его информации, эпицентр находился в 25 км к северо-западу от города Баттаграм. Очаг залегал на глубине 43 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.Самое сильное землетрясение в Грузии не превышало семи баллов - эксперт >>>В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков сейсмологи зарегистрировали в 14 километрах к северу от села Торгалыг Овюрского района (близ границы с Монголией), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Кроме того, накануне, 4 августа, мощное землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Индонезии. Об этом сообщило местное сейсмологическое и метеорологическое агентство. По данным специалистов, эпицентр находился в море в 117 километрах к юго-востоку от города Болаанг-Монгондоу на глубине 10 километров. Данных о пострадавших и разрушениях нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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