https://sputnik-georgia.ru/20230806/chto-stalo-prichinoy-tragedii-na-kurorte-v-shovi---pervichnoe-zaklyuchenie-280987900.html

Что стало причиной трагедии на курорте в Шови – первичное заключение

Что стало причиной трагедии на курорте в Шови – первичное заключение

Было распространено много неподтвержденной информации, которая служит тому, чтобы ввести общество в заблуждение, заявила замминистра 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T21:34+0400

2023-08-06T21:34+0400

2023-08-06T22:53+0400

грузия

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шови

оползень в шови

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Трагедия в Шови произошла вследствие совпадения нескольких природных явлений, что стало ясно из заключения экспертов, заявила заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. По ее словам, имея дело с таким сочетанием природных явлений, практически невозможно предсказать катастрофу такого масштаба. "На основе всей информации и данных было составлено заключение по стихии в Шови, которое сегодня будет представлено общественности и даст ответы на накопившиеся важные вопросы", – заявила Тандилашвили. По ее словам, была проанализирована вся информация, полученная от автоматических метеорологических и гидрологических станций, на основе которой было составлено заключение. Прогнозировать такое стихийное бедствие практически невозможно. По ее словам, за несколько дней было распространено много неподтвержденной информации, которая служит тому, чтобы ввести общество в заблуждение. "Еще раз хочу всех попросить, на этом тяжелом эмоциональном фоне мы не можем позволить себе распространять информацию, не основанную на конкретных данных, а данные имеют особое значение во время таких катаклизмов", – сказала замминистра. Кроме того, по словам Нино Тандилашвили, данные постов гидрологического наблюдения и водомера не подтверждают мнение о застое воды в долине до стихийного бедствия. Предотвратить трагедию было невозможно – премьер Грузии об оползне на курорте Шови >>По словам Нино Тандилашвили, на данном этапе не ожидают развития стихийного бедствия подобного масштаба в этой долине. "Наши специалисты остаются на месте, и процессы постоянно контролируются. Мы будем делать очень подробные пояснения, в том числе по поводу превентивных мер, о которых мы можем говорить, когда имеем дело с событием подобного масштаба", – сказала Тандилашвили. Игра на нервах – в "Грузинской мечте" ответили оппозиции в связи с трагедией в Шови >>Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, шови, оползень в шови, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии