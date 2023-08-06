https://sputnik-georgia.ru/20230806/papa-rimskiy-prizval-molitsya-za-postradavshikh-v-rezultate-skhoda-opolznya-v-shovi-280982474.html

Папа Римский призвал молиться за пострадавших в результате схода оползня в Шови

Папа Римский призвал молиться за пострадавших в результате схода оползня в Шови

Папа Римский отметил, что в этой трагической ситуации поддерживает Патриарха Грузии 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T20:22+0400

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шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Папа Римский Франциск во время визита в Португалию призвал верующих молиться за жертв разрушительного оползня в Грузии, сообщает Vatican News. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. Папа Римский призвал всех молодых людей, собравшихся в Лиссабоне на заключительную мессу Всемирного дня молодежи, присоединиться к нему в молитвах за всех, кто пострадал от оползня в Грузии. Скорблю вместе с Иверией – Патриарх всея Руси соболезнует Грузии >>В конце выступления он отметил, что в этой трагической ситуации поддерживает Патриарха Грузии. "Я близок со своим братом, Патриархом Грузии Илией II", – сказал Папа. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Трагедия на курорте Шови – расширен район спасательной операции >>Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). 3 августа в Шове произошел оползень. По имеющимся на данный момент данным, 18 человек погибли, 17 человек находятся в розыске в зоне бедствия. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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