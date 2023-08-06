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Папа Римский призвал молиться за пострадавших в результате схода оползня в Шови
Папа Римский призвал молиться за пострадавших в результате схода оползня в Шови
Папа Римский отметил, что в этой трагической ситуации поддерживает Патриарха Грузии 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T20:22+0400
2023-08-06T20:22+0400
2023-08-06T21:13+0400
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папа римский франциск
шови
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Папа Римский Франциск во время визита в Португалию призвал верующих молиться за жертв разрушительного оползня в Грузии, сообщает Vatican News. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. Папа Римский призвал всех молодых людей, собравшихся в Лиссабоне на заключительную мессу Всемирного дня молодежи, присоединиться к нему в молитвах за всех, кто пострадал от оползня в Грузии. Скорблю вместе с Иверией – Патриарх всея Руси соболезнует Грузии >>В конце выступления он отметил, что в этой трагической ситуации поддерживает Патриарха Грузии. "Я близок со своим братом, Патриархом Грузии Илией II", – сказал Папа. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Трагедия на курорте Шови – расширен район спасательной операции >>Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). 3 августа в Шове произошел оползень. По имеющимся на данный момент данным, 18 человек погибли, 17 человек находятся в розыске в зоне бедствия. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, папа римский франциск, шови, оползень в шови
Папа Римский призвал молиться за пострадавших в результате схода оползня в Шови
20:22 06.08.2023 (обновлено: 21:13 06.08.2023)
Папа Римский отметил, что в этой трагической ситуации поддерживает Патриарха Грузии
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik.
Папа Римский Франциск во время визита в Португалию призвал верующих молиться за жертв разрушительного оползня в Грузии, сообщает Vatican News
.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.
Папа Римский призвал всех молодых людей, собравшихся в Лиссабоне на заключительную мессу Всемирного дня молодежи, присоединиться к нему в молитвах за всех, кто пострадал от оползня в Грузии.
В конце выступления он отметил, что в этой трагической ситуации поддерживает Патриарха Грузии.
"Я близок со своим братом, Патриархом Грузии Илией II", – сказал Папа.
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
3 августа в Шове произошел оползень. По имеющимся на данный момент данным, 18 человек погибли, 17 человек находятся в розыске в зоне бедствия.
В Грузии 7 августа объявлено днем траура.