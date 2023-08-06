https://sputnik-georgia.ru/20230806/tragediya-na-kurorte-v-shovi---obnaruzheno-telo-esche-odnogo-pogibshego-280976044.html
Трагедия на курорте в Шови – обнаружено тело еще одного погибшего
Трагедия на курорте в Шови – обнаружено тело еще одного погибшего
К этому моменту удалось идентифицировать тела 12 граждан из 18 обнаруженных тел 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T12:03+0400
2023-08-06T12:03+0400
2023-08-06T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Число погибших во время схода оползня на курорте Шови увеличилось до 18 человек, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 17 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. По информации ведомства, тело 18-го погибшего было обнаружено в воскресенье утром. К этому моменту удалось идентифицировать тела 12 граждан. Трагедия на курорте Шови – спасатели работали всю ночь >>В Грузии 7 августа объявлено днем траура. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника. Поисково-спасательная операция ведется четвертый день. Что произошло в Шови? Эксперты представят заключение >>Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, шови, оползень в шови
происшествия, новости, грузия, шови, оползень в шови
Трагедия на курорте в Шови – обнаружено тело еще одного погибшего
12:03 06.08.2023 (обновлено: 12:33 06.08.2023)
К этому моменту удалось идентифицировать тела 12 граждан из 18 обнаруженных тел
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Число погибших во время схода оползня на курорте Шови увеличилось до 18 человек, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 17 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей.
По информации ведомства, тело 18-го погибшего было обнаружено в воскресенье утром. К этому моменту удалось идентифицировать тела 12 граждан.
В Грузии 7 августа объявлено днем траура.
В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.
Поисково-спасательная операция ведется четвертый день.
Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).