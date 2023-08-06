https://sputnik-georgia.ru/20230806/tragediya-na-kurorte-v-shovi--vlasti-gruzii-boryutsya-s-dezinformatsiey-280971968.html

Трагедия на курорте в Шови – власти Грузии борются с дезинформацией

Трагедия на курорте в Шови – власти Грузии борются с дезинформацией

Власти обвиняют в выдаче разрешений на коттеджи, которые стоят там уже несколько десятилетий с коммунистических времен, заявил один из лидеров правящей партии 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T13:11+0400

2023-08-06T13:11+0400

2023-08-06T13:11+0400

грузия

происшествия

новости

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Властям Грузии, наряду с борьбой с последствиями стихийного бедствия в Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), приходится бороться с дезинформацией, которая приобрела характер кампании в социальных сетях и на оппозиционных телеканалах, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 17 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 19 пропавших без вести. По его словам, иногда власти обвиняют в выдаче разрешений на коттеджи, которые стоят там уже несколько десятилетий с коммунистических времен, иногда в отсутствии вертолетов. "Ни один вертолет не смог бы справиться с этой задачей, какая бы камера обзора у него ни была. Какие задачи ставились, делалось максимум", – сказал Мдинарадзе. Трагедия на курорте Шови – спасатели работали всю ночь >>Мдинарадзе также опроверг обвинения в том, что власти якобы знали о процессах в Раче, то не реагировали. Если что-то можно сделать сегодня, если спасатели, полицейские, военные могут что-то сделать, все делается с помощью соответствующего оборудования и нам нечего сказать этим людям, кроме слов благодарности, подчеркнул Мдинарадзе. Что произошло в Шови? Эксперты представят заключение >>Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, шови, оползень в шови