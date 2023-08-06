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ЦИК Грузии выбрал временных членов окружных комиссий к промежуточным выборам
ЦИК Грузии выбрал временных членов окружных комиссий к промежуточным выборам
Члены ЦИК путем поименного голосования избрали девять временных членов трех окружных избирательных комиссии 06.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-06T14:31+0400
2023-08-06T14:31+0400
2023-08-06T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии на состоявшемся в воскресенье, 6 августа, заседании избрала временных членов окружных избирательных комиссий к предстоящим промежуточным выборам, которые намечены на 1 октября 2023 года, сообщает пресс-служба ЦИК. Граждане Грузии 1 октября будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани. Проведение промежуточных и внеочередных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Георгий Ходжеванишвили и мэр района Гурджаани Зураб Утиашвили досрочно покинули свои должности. Процесс избрания временных членов окружных избирательных комиссий прошел открыто и прозрачно. Все желающие могли посмотреть заседание в прямом эфире на официальной странице Центризбиркома в социальной сети. В Грузии 1 октября пройдут промежуточные выборы >>Члены ЦИК путем поименного голосования избрали девять временных членов трех окружных избирательных комиссий. В целях обеспечения открытости и прозрачности собеседование с конкурсантами также были публичными. Перед выборами кандидаты во временные члены окружных избирательных комиссий провели собеседование в прямом эфире с членами ЦИК. Что касается избранных сегодня ЦИК временных членов окружных избирательных комиссий, то семеро из девяти избранных членов имеют опыт работы в окружных и участковых избирательных комиссиях на последних шести выборах, в том числе один в должности главы участковой избирательной комиссии. В образовательных проектах ЦИК приняли участие три человека. Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК >>Всего на конкурс, объявленный ЦИК на вакантные должности временных членов окружных избирательных комиссий № 12 Гурджаани, № 30 Каспи и № 32 Гори, было подано 13 заявлений (восемь женщин и пять мужчин). В собеседовании приняли участие 11 конкурсантов. Собеседование в прямом эфире проводилось только с теми кандидатами, кто дал на это согласие. По сообщению ЦИК, заседание началось с минуты молчания в память о трагически погибших в результате схода оползня на курорте Шови в Раче. По последним данным, обнаружены тела 18 человек. Всего к выборам 1 октября будет открыто 133 избирательных участка. Голосование с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов пройдет на 103 избирательных участках и в нем примут участие 85,3% от общего числа избирателей. На остальных участках голосование будет проходить в существующем до этого порядке, однако бюллетени для голосования будут оцифрованы, загружены на соответствующую безопасную платформу и будут доступны всем заинтересованным сторонам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, цик грузии, промежуточные парламентские выборы
грузия, новости, политика, цик грузии, промежуточные парламентские выборы
ЦИК Грузии выбрал временных членов окружных комиссий к промежуточным выборам
Члены ЦИК путем поименного голосования избрали девять временных членов трех окружных избирательных комиссии
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии на состоявшемся в воскресенье, 6 августа, заседании избрала временных членов окружных избирательных комиссий к предстоящим промежуточным выборам, которые намечены на 1 октября 2023 года, сообщает пресс-служба ЦИК.
Граждане Грузии 1 октября будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани. Проведение промежуточных и внеочередных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Георгий Ходжеванишвили и мэр района Гурджаани Зураб Утиашвили досрочно покинули свои должности.
Процесс избрания временных членов окружных избирательных комиссий прошел открыто и прозрачно. Все желающие могли посмотреть заседание в прямом эфире на официальной странице Центризбиркома в социальной сети.
Члены ЦИК путем поименного голосования избрали девять временных членов трех окружных избирательных комиссий. В целях обеспечения открытости и прозрачности собеседование с конкурсантами также были публичными.
Перед выборами кандидаты во временные члены окружных избирательных комиссий провели собеседование в прямом эфире с членами ЦИК.
Что касается избранных сегодня ЦИК временных членов окружных избирательных комиссий, то семеро из девяти избранных членов имеют опыт работы в окружных и участковых избирательных комиссиях на последних шести выборах, в том числе один в должности главы участковой избирательной комиссии. В образовательных проектах ЦИК приняли участие три человека.
Всего на конкурс, объявленный ЦИК на вакантные должности временных членов окружных избирательных комиссий № 12 Гурджаани, № 30 Каспи и № 32 Гори, было подано 13 заявлений (восемь женщин и пять мужчин). В собеседовании приняли участие 11 конкурсантов. Собеседование в прямом эфире проводилось только с теми кандидатами, кто дал на это согласие.
По сообщению ЦИК, заседание началось с минуты молчания в память о трагически погибших в результате схода оползня на курорте Шови в Раче. По последним данным, обнаружены тела 18 человек.
"От имени избирательной администрации и от себя лично хочу выразить глубокую скорбь в связи с трагедией, случившейся 2 дня назад, а также в связи с погибшими и пропавшими без вести людьми. Выражаем соболезнования семьям погибших, их близким и всей Грузии", – заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Всего к выборам 1 октября будет открыто 133 избирательных участка. Голосование с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов пройдет на 103 избирательных участках и в нем примут участие 85,3% от общего числа избирателей.
На остальных участках голосование будет проходить в существующем до этого порядке, однако бюллетени для голосования будут оцифрованы, загружены на соответствующую безопасную платформу и будут доступны всем заинтересованным сторонам.