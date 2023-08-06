https://sputnik-georgia.ru/20230806/tsik-gruzii-vybral-vremennykh-chlenov-okruzhnykh-komissiy-k-promezhutochnym-vyboram-280976638.html

ЦИК Грузии выбрал временных членов окружных комиссий к промежуточным выборам

ЦИК Грузии выбрал временных членов окружных комиссий к промежуточным выборам

Члены ЦИК путем поименного голосования избрали девять временных членов трех окружных избирательных комиссии 06.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-06T14:31+0400

2023-08-06T14:31+0400

2023-08-06T14:31+0400

грузия

новости

политика

цик грузии

промежуточные парламентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249870401_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_503bd900771d764f5b57e738d245da9e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии на состоявшемся в воскресенье, 6 августа, заседании избрала временных членов окружных избирательных комиссий к предстоящим промежуточным выборам, которые намечены на 1 октября 2023 года, сообщает пресс-служба ЦИК. Граждане Грузии 1 октября будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани. Проведение промежуточных и внеочередных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Георгий Ходжеванишвили и мэр района Гурджаани Зураб Утиашвили досрочно покинули свои должности. Процесс избрания временных членов окружных избирательных комиссий прошел открыто и прозрачно. Все желающие могли посмотреть заседание в прямом эфире на официальной странице Центризбиркома в социальной сети. В Грузии 1 октября пройдут промежуточные выборы >>Члены ЦИК путем поименного голосования избрали девять временных членов трех окружных избирательных комиссий. В целях обеспечения открытости и прозрачности собеседование с конкурсантами также были публичными. Перед выборами кандидаты во временные члены окружных избирательных комиссий провели собеседование в прямом эфире с членами ЦИК. Что касается избранных сегодня ЦИК временных членов окружных избирательных комиссий, то семеро из девяти избранных членов имеют опыт работы в окружных и участковых избирательных комиссиях на последних шести выборах, в том числе один в должности главы участковой избирательной комиссии. В образовательных проектах ЦИК приняли участие три человека. Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК >>Всего на конкурс, объявленный ЦИК на вакантные должности временных членов окружных избирательных комиссий № 12 Гурджаани, № 30 Каспи и № 32 Гори, было подано 13 заявлений (восемь женщин и пять мужчин). В собеседовании приняли участие 11 конкурсантов. Собеседование в прямом эфире проводилось только с теми кандидатами, кто дал на это согласие. По сообщению ЦИК, заседание началось с минуты молчания в память о трагически погибших в результате схода оползня на курорте Шови в Раче. По последним данным, обнаружены тела 18 человек. Всего к выборам 1 октября будет открыто 133 избирательных участка. Голосование с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов пройдет на 103 избирательных участках и в нем примут участие 85,3% от общего числа избирателей. На остальных участках голосование будет проходить в существующем до этого порядке, однако бюллетени для голосования будут оцифрованы, загружены на соответствующую безопасную платформу и будут доступны всем заинтересованным сторонам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, цик грузии, промежуточные парламентские выборы