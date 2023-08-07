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Что сделано в Грузии для охраны окружающей среды Грузии с 2018 года? – ответ министра
Что сделано в Грузии для охраны окружающей среды Грузии с 2018 года? – ответ министра
Большего всего систем мониторинга установлено в оползневых районах, сообщил министр 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T18:48+0400
2023-08-07T18:48+0400
2023-08-07T19:11+0400
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новости
экономика
леван давиташвили
национальное агентство окружающей среды
шови
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рача-лечхуми и квемо сванети
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Грузия с 2018 года провела важные работы, связанные с изучением геологических опасностей – установлено 200 современных гидрометеорологических станций, заработало три современных радара, которые покрывают в метеорологическом плане всю страну, заявил министр экономики, вице-премьер Леван Давиташвили. Оппозиция обвинила власть в отсутствии должной системы мониторинга и техники после смертоносного схода оползня в Шови. Оппоненты вспомнили заявление Давиташвили, сделанное в 2018 году, во время наводнения в селе Чубери в высокогорной Сванетии. Тогда Давиташвили, на тот момент министр охраны окружающей среды, заявил, что через два-три года по всей Грузии будет исправная система раннего предупреждения. По словам министра, с помощью установленных 200 гидрометеорологических станций на сегодняшний день Грузия может наблюдать за увеличением уровня воды в реках, оценены 20 оползневых районов, где больше всего систем мониторинга. По словам Давиташвили, он, как бывший министр охраны окружающей среды, считает себя обязанным предоставить обществу информацию о том, какие работы были осуществлены со стороны государства после 2018 года. У Грузии нет проблем с ресурсами – министр о ситуации в горах Грузии после схода оползня>>По его словам, вместе с Зеленым климатическим фондом (при ООН) Грузия начала совместную программу, которая предусматривает изучение геологических опасностей. Как отметил Давиташвили, до 2014 года в Грузии фактически не существовало гидрометеорологических систем. В стране была довольно слабая система охраны окружающей среды, отметил министр.Давиташвили отметил, что раньше в Шови не были зафиксированы подобные процессы, соответственно, невозможно было рассчитать, что такое произойдет.По словам министра, в бассейне 11 рек Грузии проведены исследования естественных опасностей и на основе полученных результатов составлены карты. Министр назвал аморальными спекуляции на темы, связанные с человеческими жертвами. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей. Причины схода оползня в ШовиВ Национальном агентстве окружающей среды заявили, что к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
Что сделано в Грузии для охраны окружающей среды Грузии с 2018 года? – ответ министра
18:48 07.08.2023 (обновлено: 19:11 07.08.2023)
Большего всего систем мониторинга установлено в оползневых районах, сообщил министр
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Грузия с 2018 года провела важные работы, связанные с изучением геологических опасностей – установлено 200 современных гидрометеорологических станций, заработало три современных радара, которые покрывают в метеорологическом плане всю страну, заявил министр экономики, вице-премьер Леван Давиташвили.
Оппозиция обвинила власть в отсутствии должной системы мониторинга и техники после смертоносного схода оползня в Шови. Оппоненты вспомнили заявление Давиташвили, сделанное в 2018 году, во время наводнения в селе Чубери
в высокогорной Сванетии. Тогда Давиташвили, на тот момент министр охраны окружающей среды, заявил, что через два-три года по всей Грузии будет исправная система раннего предупреждения.
По словам министра, с помощью установленных 200 гидрометеорологических станций на сегодняшний день Грузия может наблюдать за увеличением уровня воды в реках, оценены 20 оползневых районов, где больше всего систем мониторинга.
"Мы говорили, что в стране будет создана система раннего оповещения и улучшится мониторинг гидрометеорологических процессов. Это тоже стало предметом для спекуляций, и они решили, наверное, записать себе политические очки и по-разному интерпретировать тему, что также печально", – заявил Давиташвили на брифинге.
По словам Давиташвили, он, как бывший министр охраны окружающей среды, считает себя обязанным предоставить обществу информацию о том, какие работы были осуществлены со стороны государства после 2018 года.
По его словам, вместе с Зеленым климатическим фондом (при ООН) Грузия начала совместную программу, которая предусматривает изучение геологических опасностей. Как отметил Давиташвили, до 2014 года в Грузии фактически не существовало гидрометеорологических систем.
В стране была довольно слабая система охраны окружающей среды, отметил министр.
"Нас не встретила ни одна станция мониторинга. Система в целом была нарушена, и ни один сотрудник не нес за это ответственность", – заявил Давиташвили.
Давиташвили отметил, что раньше в Шови не были зафиксированы подобные процессы, соответственно, невозможно было рассчитать, что такое произойдет.
"Это не было одним из самых критичных направлений, где у нас был бы район наблюдения. Также в Грузии мы приобрели два современных радара, сегодня работают всего три радара, с помощью которых мы покрываем в метеорологическом плане всю территорию Грузии", – отметил Давиташвили.
По словам министра, в бассейне 11 рек Грузии проведены исследования естественных опасностей и на основе полученных результатов составлены карты.
"Так что когда мы что-то говорим, то как правило и выполняем. Мы сделали многое в стране, чтобы усилить гидрометеорологические системы и иметь возможность мониторинга, но, к сожалению, что бы мы ни делали, мы можем оказаться беззащитными перед стихийным бедствием такого типа", – отметил Давиташвили.
Министр назвал аморальными спекуляции на темы, связанные с человеческими жертвами.
"Какие бы мы системы ни установили, может произойти трагедия, и никто в мире от этого не застрахован. Возможно, мы не сможем защититься от трагедии такого типа", – отметил Давиташвили.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей.
Причины схода оползня в Шови
В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).