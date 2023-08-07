https://sputnik-georgia.ru/20230807/chto-sdelano-v-gruzii-dlya-okhrany-okruzhayuschey-sredy-gruzii-s-2018-goda---otvet-ministra-281010081.html

Что сделано в Грузии для охраны окружающей среды Грузии с 2018 года? – ответ министра

Что сделано в Грузии для охраны окружающей среды Грузии с 2018 года? – ответ министра

Большего всего систем мониторинга установлено в оползневых районах, сообщил министр 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T18:48+0400

2023-08-07T18:48+0400

2023-08-07T19:11+0400

грузия

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леван давиташвили

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шови

оползень в шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Грузия с 2018 года провела важные работы, связанные с изучением геологических опасностей – установлено 200 современных гидрометеорологических станций, заработало три современных радара, которые покрывают в метеорологическом плане всю страну, заявил министр экономики, вице-премьер Леван Давиташвили. Оппозиция обвинила власть в отсутствии должной системы мониторинга и техники после смертоносного схода оползня в Шови. Оппоненты вспомнили заявление Давиташвили, сделанное в 2018 году, во время наводнения в селе Чубери в высокогорной Сванетии. Тогда Давиташвили, на тот момент министр охраны окружающей среды, заявил, что через два-три года по всей Грузии будет исправная система раннего предупреждения. По словам министра, с помощью установленных 200 гидрометеорологических станций на сегодняшний день Грузия может наблюдать за увеличением уровня воды в реках, оценены 20 оползневых районов, где больше всего систем мониторинга. По словам Давиташвили, он, как бывший министр охраны окружающей среды, считает себя обязанным предоставить обществу информацию о том, какие работы были осуществлены со стороны государства после 2018 года. У Грузии нет проблем с ресурсами – министр о ситуации в горах Грузии после схода оползня>>По его словам, вместе с Зеленым климатическим фондом (при ООН) Грузия начала совместную программу, которая предусматривает изучение геологических опасностей. Как отметил Давиташвили, до 2014 года в Грузии фактически не существовало гидрометеорологических систем. В стране была довольно слабая система охраны окружающей среды, отметил министр.Давиташвили отметил, что раньше в Шови не были зафиксированы подобные процессы, соответственно, невозможно было рассчитать, что такое произойдет.По словам министра, в бассейне 11 рек Грузии проведены исследования естественных опасностей и на основе полученных результатов составлены карты. Министр назвал аморальными спекуляции на темы, связанные с человеческими жертвами. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей. Причины схода оползня в ШовиВ Национальном агентстве окружающей среды заявили, что к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети