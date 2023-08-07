https://sputnik-georgia.ru/20230807/den-traura-v-gruzii---strana-skorbit-po-pogibshim-v-shovi-280990133.html

День траура в Грузии – страна скорбит по погибшим в Шови

День траура в Грузии – страна скорбит по погибшим в Шови

Государственные флаги приспущены по всей Грузии в связи с днем траура по жертвам стихийного бедствия в курортном регионе Рача 07.08.2023, Sputnik Грузия

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2023-08-07T07:55+0400

грузия

новости

общество

происшествия

траур

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. День траура по погибшим в результате схода оползня на курорте Шови в горном крае Рача объявлен в Грузии в понедельник по распоряжению премьер-министра. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. Государственные флаги приспущены по всей Грузии в связи с днем траура по жертвам стихийного бедствия в курортном регионе Рача. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>Согласно предварительному заключению экспертов, к трагедии привело совпадение сразу нескольких природных явлений. Как указано в заключении, 3 августа 2023 года произошло совпадение нескольких природных геологических и гидрометеорологических явлений - интенсивное таяние ледника, осадки в виде дождя, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали, что привело к образованию селевого потока экстремального характера. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции. Трагедия на курорте Шови - поисковые работы ведутся на семи участках >>Поисково-спасательная операция ведется пятый день. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, происшествия, траур, оползень в шови