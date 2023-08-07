https://sputnik-georgia.ru/20230807/eto-feyk-mdinaradze-predupredil-o-fabrikatsii-zayavleniy-liderov-gruzinskoy-mechty-281010655.html

Это фейк! Мдинарадзе предупредил о фабрикации заявлений лидеров "Грузинской мечты"

Это фейк! Мдинарадзе предупредил о фабрикации заявлений лидеров "Грузинской мечты"

Политик назвал отвратительным тиражирование лжи от имени лидеров "Грузинской мечты" по поводу трагедии в Шови 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T19:30+0400

2023-08-07T19:30+0400

2023-08-07T22:20+0400

грузия

новости

шови

мамука мдинарадзе

каха каладзе

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

рача

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897924_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_eeddb95bd349893a7e3f891c2f5e0e82.jpg

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе призвал всех воздержаться от распространения ложных заявлений, якобы сделанных лидерами партии в связи с трагедией на горном курорте Шови. Согласно информации грузинского портала, занимающегося перепроверкой фактов "Детектор мифов", анонимный пользователь распространил в соцсети несколько ложных цитат, якобы принадлежащих председателю "Грузинской мечты" Ираклию Кобахидзе и генсеку партии, мэру Тбилиси Кахе Каладзе, где они в оскорбительной форме говорят о случившейся в Шови трагедии и ее жертвах. По словам Мдинарадзе, в последнее время социальная сеть перенасыщена выдуманными новостями о многих политиках, особенно о лидерах партии "Грузинская мечта" – Каладзе и Кобахидзе. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 16 человек, в том числе семерых детей. Дети Каладзе покинули курорт Шови примерно за час до разрушительного оползня – видео>>Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, шови, мамука мдинарадзе, каха каладзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети