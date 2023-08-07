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"Категорически неприемлемо" – глава Минприроды Грузии о ложных данных по трагедии в Шови

"Категорически неприемлемо" – глава Минприроды Грузии о ложных данных по трагедии в Шови

Глава Минприроды Грузии предупредил о распространении ложных данных по трагедии 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T11:29+0400

2023-08-07T11:29+0400

2023-08-07T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Распространение непроверенной информации, а в ряде случаев и клеветы, еще больше усугубляет ситуацию вокруг трагедии на курорте Шови в горном крае Рача, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура. По словам министра, общественность должна иметь достоверную информацию, основанную на заключении специалистов. "Именно поэтому наши специалисты выехали на место сразу после катастрофы и в последние дни активно вели исследовательскую работу. Все ущелье несколько раз обследовали с помощью вертолета, и все данные обрабатывались 24 часа в сутки", – заявил Шамугия на брифинге. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Предсказать точное время формирования природных явлений, имевших место на курорте Шови, во всем мире практически невозможно, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Причиной разрушительного оползня стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений: интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали, что привело к образованию селевого потока экстремального характера.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было, отметили в агентстве. Трагедия на курорте Шови - поисковые работы ведутся на семи участках >>В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции. Поисково-спасательная операция ведется пятый день. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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