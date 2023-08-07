https://sputnik-georgia.ru/20230807/lidery-zarubezhnykh-stran-vyrazhayut-soboleznovaniya-gruzii-v-svyazi-s-tragediey-v-shovi-281005703.html

Лидеры зарубежных стран выражают соболезнования Грузии в связи с трагедией в Шови

Лидеры зарубежных стран выражают соболезнования Грузии в связи с трагедией в Шови

Сегодня в Грузии день траура по погибшим на горном курорте Шови в результате схода оползня 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Лидеры и дипломаты зарубежных стран выражают соболезнования Грузии в связи с трагедией на горном курорте Шови, когда в результате схода оползня погибли по меньшей мере 18 человек. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал грузинскому народу мужества и стойкости. Посольство Словении выразило глубокую скорбь по поводу трагического оползня, унесшего столько жизней. Посольство Швейцарии выражает соболезнования семьям погибших и всей Грузии в связи с трагедией в Шови. Свои соболезнования в связи с трагедией в Шови выразил Спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина. Соболезнования жителям Шови выразил и глава миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Спрогнозировать было невозможно – эколог о катастрофе в Шови >>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, в мире, новости, общество, шови, швейцария, словения, национальное агентство окружающей среды, нато, оползень в шови