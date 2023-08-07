https://sputnik-georgia.ru/20230807/prognozirovat-bylo-nevozmozhno---ekolog-o-katastrofe-v-shovi-281005486.html

Прогнозировать было невозможно – эколог о катастрофе в Шови

Прогнозировать было невозможно – эколог о катастрофе в Шови

На фоне изменения климата мы знаем, что тают ледники, они уже настолько хрупкие, что их обрушение может произойти по многим причинам, заявила эколог 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T16:02+0400

2023-08-07T16:02+0400

2023-08-07T16:06+0400

грузия

новости

общество

нино чхобадзе

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Прогноз одновременного задействования пяти компонентов был невозможен, заявила председатель организации "Зеленые Грузии – друзья Земли" Нино Чхобадзе, комментируя причины возникновения разрушительного оползня в Шови. Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений – оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По ее словам, наклон в ущелье Буба довольно крутой, и по этой причине оползень набрал большую скорость. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Это большое испытание для всей страны – премьер о трагедии в горах Грузии >>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, нино чхобадзе, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови