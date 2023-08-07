https://sputnik-georgia.ru/20230807/tragediya-v-shovi-v-zone-bedstviya-prodolzhaetsya-poiskovaya-operatsiya-280993145.html

Трагедия в Шови: в зоне бедствия продолжается поисковая операция

Трагедия в Шови: в зоне бедствия продолжается поисковая операция

Без вести пропавшими в зоне бедствия остаются еще 18 человек 07.08.2023, Sputnik Грузия

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2023-08-07T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Спасатели продолжают работу в зоне бедствия на высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), главная задача на данном этапе – найти 18 пропавших без вести граждан, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут 18 граждан, пропавших без вести, среди них семь детей. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>В зоне бедствия в течение всей ночи с помощью специального освещения в беспрерывном режиме проходили поисковые работы. Спасатели уже пятый день проводят поисковые работы. С утра работу возобновили два вертолета погранполиции МВД Грузии. В поисковых работах принимают участие подразделения полиции, группа кинологов Службы управления чрезвычайными ситуациями, сотрудники министерств обороны и инфраструктуры, Департамента автомобильных дорог. На месте работают дроны и спецтехника. В Грузии 7 августа день траура по погибшим. Государственные флаги приспущены по всей Грузии в связи с днем траура по жертвам стихийного бедствия в курортном регионе Рача. Трагедия на курорте Шови - поисковые работы ведутся на семи участках >>Согласно предварительному заключению экспертов, к трагедии привело совпадение сразу нескольких природных явлений. Как указано в заключении, 3 августа 2023 года произошло совпадение нескольких природных геологических и гидрометеорологических явлений – интенсивное таяние ледника, осадки в виде дождя, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали, что привело к образованию селевого потока экстремального характера. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Специалисты утверждают, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, говорят эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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