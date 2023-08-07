https://sputnik-georgia.ru/20230807/v-sotssetyakh-rasprostranyayutsya-lozhnye-zayavleniya-o-liderakh-gruzinskoy-mechty---deputat-281014161.html

В соцсетях распространяются ложные заявления о лидерах "Грузинской мечты" – депутат

В соцсетях распространяются ложные заявления о лидерах "Грузинской мечты" – депутат

Безнравственность по отношению к Кахе Каладзе перешла все границы, заявил депутат 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T21:58+0400

2023-08-07T21:58+0400

2023-08-07T22:47+0400

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шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Ложные комментарии распространяются в социальных сетях от имени руководства правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с первых же минут схода оползня на курорте Шови, заявил депутат парламента Бека Одишария. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей. По его словам, в социальных сетях созданы ложные страницы лидеров "Грузинской мечты". "Общество скоро убедится в том, что эта информация не соответствует действительности", – сказал Одишария. Депутат также выразил соболезнования семьям погибших. Это фейк! Мдинарадзе предупредил о фабрикации заявлений лидеров "Грузинской мечты" >>"Это настолько тяжелая ситуация, что человек может просто потерять дар речи и не находить слов. Это такое чувство, которого я не пожелал бы даже своему врагу", – сказал Одишария. Депутат также прокомментировал слухи о том, что мэр Тбилиси Каха Каладзе вывез свою семью из Шови за час до схода оползня на вертолете. На пятый день после трагедии в Шови телекомпания "Имеди" с разрешения мэра Тбилиси опубликовала кадры с камер видеонаблюдения гостиницы "Сансет Шови", где видно, как дети Каладзе покидают Шови на автомобилях за час с небольшим до трагических событий. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, происшествия, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови