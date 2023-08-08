https://sputnik-georgia.ru/20230808/bolshego-sdelat-nelzya--lider-partii-vlasti-o-kritike-spasatelnoy-operatsii-v-shovi-281043648.html
Большего сделать нельзя – лидер партии власти о критике спасательной операции в Шови
Большего сделать нельзя – лидер партии власти о критике спасательной операции в Шови
Все решения во время спецоперации принимались профессионалами в соответствии с протоколами, действующими во всем мире, заявил депутат 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T17:59+0400
2023-08-08T17:59+0400
2023-08-08T17:59+0400
грузия
новости
политика
мамука мдинарадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
национальное агентство окружающей среды
шови
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Даже при наличии 100 вертолетов во время поисково-спасательной операции из-за оползня на курорте Шови невозможно было сделать больше, чем делается, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Оппозиционеры сразу после трагедии в Шови стали критиковать власти за недостаточные усилия по спасению людей. Одна из претензий – всего два вертолета МИ-8 на государственном балансе, отказ нынешних властей от приобретенных при прежней власти вертолетов Super Puma и решение отремонтировать амортизированные российские вертолеты. По его словам, на курорте Шови нужна другая техника, а не вертолеты. "Там была другая данность, и перестраховка этой данности должна была производиться при помощи других технических средств, что и произошло. В течение всей ночи осуществлялась проверка при помощи дронов с тепловизорами на прибрежных местах, где был теоретический минимальный шанс найти живых. Спасатели рисковали жизнью, клали доски друг на друга и так переходили и делали все, чтобы воспользоваться теоретическим шансом и спасти кого то", – сказал Мдинарадзе. По его словам, все решения во время спецоперации принимались профессионалами в соответствии с протоколами, действующими во всем мире. Когда Грузия получит новые спасательные вертолеты – ответ главы ЧС >>По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 15 человек, в том числе семерых детей. Спецтехника шестой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано более 100 единиц спецтехники, из них 86 задействованы в поисковых работах. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Вся территория, где сошел оползень, покрыта землей высотой от 3 до 5 метров, превратившейся в ил. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
Большего сделать нельзя – лидер партии власти о критике спасательной операции в Шови
Все решения во время спецоперации принимались профессионалами в соответствии с протоколами, действующими во всем мире, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Даже при наличии 100 вертолетов во время поисково-спасательной операции из-за оползня на курорте Шови невозможно было сделать больше, чем делается, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Оппозиционеры сразу после трагедии в Шови стали критиковать власти за недостаточные усилия по спасению людей. Одна из претензий – всего два вертолета МИ-8 на государственном балансе, отказ нынешних властей от приобретенных при прежней власти вертолетов Super Puma и решение отремонтировать амортизированные российские вертолеты.
"Если бы там было бы 100 вертолетов, было бы сделано то же самое, что сделано, дополнительно нельзя было ничего сделать. Единственное, что должно было произойти для исключения теоретических рисков, это было то, что там должны были работать дроны с тепловизором для фиксации и наблюдения за хоть какими-то признаками жизни, что и осуществлялось в течение ночи", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, на курорте Шови нужна другая техника, а не вертолеты.
"Там была другая данность, и перестраховка этой данности должна была производиться при помощи других технических средств, что и произошло. В течение всей ночи осуществлялась проверка при помощи дронов с тепловизорами на прибрежных местах, где был теоретический минимальный шанс найти живых. Спасатели рисковали жизнью, клали доски друг на друга и так переходили и делали все, чтобы воспользоваться теоретическим шансом и спасти кого то", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, все решения во время спецоперации принимались профессионалами в соответствии с протоколами, действующими во всем мире.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 15 человек, в том числе семерых детей.
Спецтехника шестой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано более 100 единиц спецтехники, из них 86 задействованы в поисковых работах. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры.
Вся территория, где сошел оползень, покрыта землей высотой от 3 до 5 метров, превратившейся в ил.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).