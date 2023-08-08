https://sputnik-georgia.ru/20230808/bolshego-sdelat-nelzya--lider-partii-vlasti-o-kritike-spasatelnoy-operatsii-v-shovi-281043648.html

Большего сделать нельзя – лидер партии власти о критике спасательной операции в Шови

Большего сделать нельзя – лидер партии власти о критике спасательной операции в Шови

Все решения во время спецоперации принимались профессионалами в соответствии с протоколами, действующими во всем мире, заявил депутат 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T17:59+0400

2023-08-08T17:59+0400

2023-08-08T17:59+0400

грузия

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мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Даже при наличии 100 вертолетов во время поисково-спасательной операции из-за оползня на курорте Шови невозможно было сделать больше, чем делается, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Оппозиционеры сразу после трагедии в Шови стали критиковать власти за недостаточные усилия по спасению людей. Одна из претензий – всего два вертолета МИ-8 на государственном балансе, отказ нынешних властей от приобретенных при прежней власти вертолетов Super Puma и решение отремонтировать амортизированные российские вертолеты. По его словам, на курорте Шови нужна другая техника, а не вертолеты. "Там была другая данность, и перестраховка этой данности должна была производиться при помощи других технических средств, что и произошло. В течение всей ночи осуществлялась проверка при помощи дронов с тепловизорами на прибрежных местах, где был теоретический минимальный шанс найти живых. Спасатели рисковали жизнью, клали доски друг на друга и так переходили и делали все, чтобы воспользоваться теоретическим шансом и спасти кого то", – сказал Мдинарадзе. По его словам, все решения во время спецоперации принимались профессионалами в соответствии с протоколами, действующими во всем мире. Когда Грузия получит новые спасательные вертолеты – ответ главы ЧС >>По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 15 человек, в том числе семерых детей. Спецтехника шестой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано более 100 единиц спецтехники, из них 86 задействованы в поисковых работах. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Вся территория, где сошел оползень, покрыта землей высотой от 3 до 5 метров, превратившейся в ил. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови