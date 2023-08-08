https://sputnik-georgia.ru/20230808/meriya-tbilisi-s-sentyabrya-profinansiruet-nuzhdayuschikhsya-v-implantakh-281041194.html
Мэрия Тбилиси с сентября профинансирует нуждающихся в имплантах
Мэрия Тбилиси с сентября профинансирует нуждающихся в имплантах
На финансирование одного человека мэрия будет выделять 6 тысяч лари, а бюджет программы в этом году составит полмиллиона лари 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T16:37+0400
2023-08-08T16:37+0400
2023-08-08T16:37+0400
грузия
новости
общество
мэрия тбилиси
лица с овз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/00/234870071_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_c85d43972dbd9a5a2713d4823aff6906.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси с сентября начнет финансировать граждан, нуждающихся в замене искусственных имплантов коленного и тазобедренного суставов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Мэрия Тбилиси направила сакребуло столицы (горсовет) правила осуществления новой программы "Эндопротезирования суставов". Пользоваться новой программой смогут зарегистрированные в Тбилиси граждане, которым не финансируют данную медуслугу в рамках всеобщего здравоохранения. Мэрия Тбилиси готова полностью финансировать трансплантацию печени гражданам >>Для того чтобы подключиться к данной программе, граждане с такими проблемами или их законные представители должны обратиться с заявлением к городской службу здравоохранения и социального обслуживания. Они должны иметь при себе копию удостоверения личности или паспорта, а в случае статуса вынужденного перемещенного лица – соответствующий документ, форму – 100, инвойс, документ, подтверждающий регистрацию в Тбилиси в течение последних двух лет. Мэрия Тбилиси начнет финансировать эндопротезирование жителям столицы >>У пользователей программы будет возможность свободного выбора медучреждений и разновидностей протеза. На финансирование одного человека мэрия Тбилиси будет выделять 6 тысяч лари (2,3 тысячи долларов). Бюджет программы в этом году составит полмиллиона лари (около 192 тысяч долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/00/234870071_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_acee6b97861a23f81e5205f93feaa9de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, лица с овз
грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, лица с овз
Мэрия Тбилиси с сентября профинансирует нуждающихся в имплантах
На финансирование одного человека мэрия будет выделять 6 тысяч лари, а бюджет программы в этом году составит полмиллиона лари
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси с сентября начнет финансировать граждан, нуждающихся в замене искусственных имплантов коленного и тазобедренного суставов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Мэрия Тбилиси направила сакребуло столицы (горсовет) правила осуществления новой программы "Эндопротезирования суставов".
Пользоваться новой программой смогут зарегистрированные в Тбилиси граждане, которым не финансируют данную медуслугу в рамках всеобщего здравоохранения.
Для того чтобы подключиться к данной программе, граждане с такими проблемами или их законные представители должны обратиться с заявлением к городской службу здравоохранения и социального обслуживания.
Они должны иметь при себе копию удостоверения личности или паспорта, а в случае статуса вынужденного перемещенного лица – соответствующий документ, форму – 100, инвойс, документ, подтверждающий регистрацию в Тбилиси в течение последних двух лет.
У пользователей программы будет возможность свободного выбора медучреждений и разновидностей протеза.
На финансирование одного человека мэрия Тбилиси будет выделять 6 тысяч лари (2,3 тысячи долларов). Бюджет программы в этом году составит полмиллиона лари (около 192 тысяч долларов).