https://sputnik-georgia.ru/20230808/meriya-tbilisi-s-sentyabrya-profinansiruet-nuzhdayuschikhsya-v-implantakh-281041194.html

Мэрия Тбилиси с сентября профинансирует нуждающихся в имплантах

Мэрия Тбилиси с сентября профинансирует нуждающихся в имплантах

На финансирование одного человека мэрия будет выделять 6 тысяч лари, а бюджет программы в этом году составит полмиллиона лари 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T16:37+0400

2023-08-08T16:37+0400

2023-08-08T16:37+0400

грузия

новости

общество

мэрия тбилиси

лица с овз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/00/234870071_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_c85d43972dbd9a5a2713d4823aff6906.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси с сентября начнет финансировать граждан, нуждающихся в замене искусственных имплантов коленного и тазобедренного суставов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Мэрия Тбилиси направила сакребуло столицы (горсовет) правила осуществления новой программы "Эндопротезирования суставов". Пользоваться новой программой смогут зарегистрированные в Тбилиси граждане, которым не финансируют данную медуслугу в рамках всеобщего здравоохранения. Мэрия Тбилиси готова полностью финансировать трансплантацию печени гражданам >>Для того чтобы подключиться к данной программе, граждане с такими проблемами или их законные представители должны обратиться с заявлением к городской службу здравоохранения и социального обслуживания. Они должны иметь при себе копию удостоверения личности или паспорта, а в случае статуса вынужденного перемещенного лица – соответствующий документ, форму – 100, инвойс, документ, подтверждающий регистрацию в Тбилиси в течение последних двух лет. Мэрия Тбилиси начнет финансировать эндопротезирование жителям столицы >>У пользователей программы будет возможность свободного выбора медучреждений и разновидностей протеза. На финансирование одного человека мэрия Тбилиси будет выделять 6 тысяч лари (2,3 тысячи долларов). Бюджет программы в этом году составит полмиллиона лари (около 192 тысяч долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, лица с овз