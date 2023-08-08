https://sputnik-georgia.ru/20230808/skhod-opolznya-na-kurorte-v-gruzii---uvelicheno-kolichestvo-mest-provedeniya-poiskovoy-operatsii-281020430.html

Сход оползня на курорте в Грузии – увеличено количество мест проведения поисковой операции

Сход оползня на курорте в Грузии – увеличено количество мест проведения поисковой операции

Спасательная операция длится уже шестой день 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T10:29+0400

2023-08-08T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия на курорте Шови расширен, спасатели на данный момент работают в девяти местах, заявил заместитель главы Департамента по связям с регионами администрации правительства Грузии Мераб Гамкрелидзе. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей. Спасатели с утра начали обрабатывать территорию т. н. кислых вод. На данный момент важно изменить русло реки Чанчахистави, чтобы спасателям было легче вести поисковые работы. Начинаются работы в достаточно сложном месте как в плане глубины, так и масштаба, ожидается, что будут обнаружены автомобили или тела погибших, отметил он. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По словам мэра района Они Серго Хидашели, к поисково-спасательным работам подключены все соответствующие ведомства. Спецтехника шестой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано более 100 единиц спецтехники, из них 86 задействованы в поисковых работах. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты продолжают выяснять причины схода оползня на горном курорте Шови>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети